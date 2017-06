Mýty o zásnubních prstenech, kterým zbytečně věříte | Reflex.cz

Mýty o zásnubních prstenech, kterým zbytečně věříte

Geniální marketingový tah z Velké Británie: „Diamonds are forever.“

Sice to byl jeden z Habsburků, kdo jako první obdaroval svoji nastávající zlatým prstenem s diamantem. Tento unikátní kámen se však do povědomí široké veřejnosti jako nezbytnost při zásnubách dostal až o pár set let později. Ve 20. století britská těžařská a obchodní firma De Beers rozjela svoji promyšlenou, rozsáhlou a propracovanou komunikační a marketingovou kampaň. Plakáty k ní tvořili nejvýznačnější umělci dané éry, mimo jiné i Picasso a Dalí. Společnost geniálně nepropagovala sebe, ale úchvatné třpytivé diamanty. Na konci 40. let 20. století totiž dobyla trh snad nejlepším reklamním sloganem všech dob, který jistě znáte i vy: „Diamanty jsou věčné.“ Během pár roků se 8 z 10 budoucích nevěst ze západního světa mohlo pochlubit zásnubním prstýnkem s briliantem.

Diamant v hodnotě 2,5násobku měsíčního výdělku. Pravda, nebo lež?

Mýtus o tom, že zásnubní prsten s diamantem musí odpovídat alespoň 2,5násobku měsíčního platu zamilovaného muže, se pomalu z povědomí kupujících vytrácí. Ženy již nadále mezi sebou nepoměřují bohatství svého nastávajícího podle velikosti jemně vybroušeného kamene. Tradovalo se totiž, že čím větší diamant zdobí prstýnek, tím je muž bohatší a tím více dívku miluje. V dnešní době stanovení rozpočtu závisí pouze na gentlemanovi a na tom, jestli se rozhodne investovat spíše do šperku, nebo raději ušetřené peníze vloží do budování společné domácnosti. V našich končinách pánové nejčastěji na koupi zásnubní obroučky vynaloží ¾ svého platu.

Foto Eppi.cz

Zásnubní prsten s drahokamem: královská výjimka, či nový trend?

Celý svět si sentimentálně povzdychl nad nádherným zásnubním prstenem s modrým safírem, se kterým požádal o ruku princ William svoji Kate. Dalo by se říci, že tímto aktem na chvíli zastínil popularitu tradičních briliantů. Spolu s dalšími celebritami obrátil pozornost veřejnosti od klasických modelů k něčemu novému a poněkud neobvyklému. Pánové mohou vyjádřit svůj úmysl oženit se nejen zásnubním prstenem s briliantem, ale i darováním obroučky ozdobené barevným fancy diamantem, dechberoucím drahokamem či decentní a něžnou perlou.

Zásnubní prsten: překvapení, nebo společné nákupy?

Romantické filmy a knihy představují zasnoubení jako unikátní akt plný překvapení, štěstí a lásky. Mužům tak nastavily často nepřekonatelnou laťku, neboť od nich vyžadují originální žádost o ruku doplněnou vysněným prstýnkem. Bohužel ne každý ženitby chtivý gentleman je i rozeným klenotníkem a věštcem. Pánové proto dnes stále častěji vyrážejí na lov zásnubních prstenů se svými budoucími snoubenkami, neboť ač je chtějí překvapit, rovněž si přejí, aby se jim zvolený klenot líbil a dobře nosil po zbytek života.

Zásnubní prsteny jsou opředeny mnoha mýty a tajemstvími a pojí se s nimi neskutečné množství pověr a příběhů. Právě proto jsme blíže prozkoumali alespoň ty nejznámější, které mají tu moc ovlivnit výběr kroužku. Doufáme, že po přečtení článku se vám prstýnek pro vaši vyvolenou bude vybírat s lehčím srdcem a otevřenou myslí.