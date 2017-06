Příběh nejkrásnější sebevraždy: Co předcházelo pořízení ikonického snímku? | Reflex.cz

Evelyn McHale si 1. května roku 1947, navzdory nic netušící rodině, koupila lístek do Empire State Building, vyjela výtahem do 86. patra a po pečlivém složení kabátu na okraj vyhlídky skočila dolů. Devastující náraz na střechu Cadillacu zmocněnce OSN neměla šanci přežít.

Okolo mrtvé dívky, která i po dopadu v ruce stále třímala náhrdelník z perel, se záhy objevily hloučky zvědavců. V jednom z nich byl i student fotografie Robert C. Wiles, který zesnulou vyfotil a snímek poslal do časopisu LIFE. Evelyn na fotografii vypadá velmi klidně, jako by snad jen na chvíli usnula, její čin proto vešel do dějin jako „nejkrásnější sebevražda“.

McHale se narodila 20. listopadu 1923 v Kalifornii jako šestá ze sedmi dětí. Vychovával ji ale hlavně otec, protože matka od rodiny v Evelyniných sedmi letech odešla. O jejím dospívání se toho příliš neví, ale ihned po dokončení střední školy vstoupila dobrovolně do armády. Pracovala v zázemí na základně v Jeffersonu, Missouri. Po skončení války a její služby pak demonstrativně spálila svou uniformu.

Přestěhovala se do New Yorku za bratrem a zde potkala Barryho Rhodese. Bývalého vojáka, který studoval na univerzitě v Pensylvánii. Rychle se do něho zamilovala. Barry ji požádal o ruku a společně začali plánovat svatbu. Měli se brát v červnu roku 1947. 30. dubna téhož roku navštívila Evelyn snoubence v Eastonu, aby společně oslavili jeho narozeniny. Rhodes později vypověděl, že když ji políbil na rozloučenou, byla zcela v pořádku a tak šťastná jako každá dívka, která se chystá vdávat.

Nikdo samozřejmě neví, co se jí během stokilometrové cesty domů přihodilo, ale z nádraží v New Yorku zamířila rovnou do hotelu Governor Clinton, kde napsala dopis na rozloučenou a poté vyšla směrem k Empire State Building. Poslední psaní bylo určeno její sestře.

„Chci, aby nikdo neviděl ani kousek mého těla. Můžeš ho nechat spálit? Prosím tebe i rodinu – nechci mít žádný obřad. Můj snoubenec mě požádal, abychom se vzali v červnu. Nemyslím si, že bych byla komukoliv dobrou ženou. Bude mu daleko lépe beze mě. Vyřiď otci, že mám v sobě příliš z matky.“

Rodina respektovala Evelynino přání a tělo nechala spálit. Neexistuje ani žádný hrob. Barry Rhodes se ve snaze začít nový život přestěhoval na Floridu. Nakonec se už nikdy neoženil.