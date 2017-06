Pozoruhodný příběh: z českého vzdělávacího institutu mezinárodní univerzitou | Reflex.cz

Pozoruhodný příběh: z českého vzdělávacího institutu mezinárodní univerzitou

Ale nebylo tomu tak vždy. Odborné školení a studium managementu byly ještě před několika lety záležitostí „horních desetitisíc“ a kvalitní profesní vzdělání si mohl dovolit jen málokdo. Ani nemluvme o tom, že otázka studia nad rámec středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání v mnohých případech ani nebyla v povědomí širší veřejnosti.

Vzdělání pro všechny, kteří o ně mají zájem

Bylo to víc jak před deseti lety, kdy se zrodil nápad založit univerzitu poskytující profesní vzdělání, které by bylo kvalitní a na vysoké úrovni, a které by bylo zároveň i cenově dostupné. Tak vznikla LIGS University, zpočátku jako vzdělávací institut, poskytující manažerský studijní program MBA pro české a slovenské studenty. Jeho zakladatel Pavel Makovský se nechtěl smířit s faktem, že kvalitní profesní vzdělání by mělo být dostupné jenom pro elitu, která si to může dovolit. Myšlenka se postupně vyvíjela a dozrávala a LIGS University už pár let po svém vzniku začala poskytovat studium i online formou, díky čemuž bylo možné dlouhodobě udržet cenově přijatelné školné a zároveň vysokou kvalitu. Nebyla zde totiž potřeba platit za drahé kampusy a přednáškové místnosti, čímž vznikl prostor pro rozvoj a spuštění dalších studijních programů – kromě MBA má dnes LIGS University ve svém portfoliu ještě MSc – Master of Science, DBA – Doctor of Business Administrastion a i u nás známý program PhD – Doctor of Philosophy.

Pavel Makovský, zakladatel LIGS University • Foto LIGS, s.r.o.

Z Prahy do celého světa

Online forma studia umožnila škole rozvíjet se nejen kvalitativně, ale i geograficky. A tak byla v roce 2011 založena LIGS University jako řádná americká univerzita se sídlem v Honolulu na prosluněném Havaji. Ke studijním programům v češtině a slovenštině přibyla samozřejmě ještě angličtina, a tak nic nebránilo tomu, aby na LIGS University začali studovat lidé z celého světa. Dnes má LIGS University stovky studentů a absolventů po celém světě a neustále přibývají další, přičemž rozsah zemí je vskutku úctyhodný – od zemí Jihovýchodní Asie, přes Afriku a Evropu až po Spojené státy.

V současnosti LIGS University prochází obchodím dalšího růstu – v červnu 2017 slavnostně spustila výuku studijních programů MBA, DBA a PhD ve španělském jazyce, čímž otevírá možnost 100 % online studia pro Španělsko a země Latinské Ameriky anebo jednoduše pro ty, kteří si chtějí studium zpestřit dalším jazykem.

