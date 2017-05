Afghánská zpěvačka si hraje na Kim Kardashian, teď ale musela po nátlaku islamistů spálit své šaty | Reflex.cz

Afghánská zpěvačka a televizní hvězda Arjana Sajídová je ve svém oboru nejpopulárnější ženou své země. Někdy si ale hraje na americkou celebritu Kim Kardashian, která proslula svými velmi bujnými křivkami. Sajídová teď na to doplatila. Po nátlaku náboženských vůdců a konzervativní části afghánské veřejnosti veřejně spálila své šaty, ve kterých vystoupila 13. května na koncertu v Paříži. Oblečení bylo podle kritiků „neislámské“, protože až moc obepínalo tělo zpěvačky.

Samozřejmě také v Afghánistánu dnes fungují mobily, internet a sociální sítě. Arjana Sajídová má na svém Facebooku 1,7 milionu přátel. A protože tam dává videa i fotky ze svých vystoupení, je pořád na ráně. Jenže 24. května se stala nečekaná věc – Sajídová zveřejnila video, na kterém veřejné pálí své oblečení, ve kterém vystupovala na koncertu v Paříži. Šaty těsně obepínající její tělo se totiž staly v Afghánistánu předmětem vášnivých diskusí na sociálních sítích a na to pak zareagovali náboženské osobnosti, které je označili za „neislámské“ a odporující afghánské kultuře.

„Pokud si myslíte, že jediným problémem Afghánistánu jsou tyto šaty, tak je dnes zapálím,“ komentovala video zpěvačka. „Důvodem pro tento můj krok ale není vyhovení tlaku těch, kteří žijí v temném věku, ale zvyšování povědomí o důležitých otázkách naší společnosti,“ dodala.

Pro mnohé je otázkou, jak může být vlastně Arjana Sajídová v silně konzervativní zemi, jakou je muslimský Afghánistán, tak odvážná. Odpověď je – žije v Londýně a domů létá jen někdy na natáčení do televize a občas tam koncertuje. Už v jejím mládí odešli její rodiče do Pákistánu a pak do Švýcarska. V současnosti žije zpěvačka i se svoji matkou ve Velké Británii.

V sobotu 27. května dala zpěvačka, která chodí skoro vždy s nezahalenou hlavou, na Facebook svoji fotku, kde má šátek a přeje svým krajanům k ramadánu. Je otázkou zda je to výsledek tlaku islamistů, nebo její vlastní obchodní kalkul, aby neztratila část svých příznivců ve své vlasti.