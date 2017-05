Aboridžinci bojují za svá práva. Jsou jediným původním obyvatelstvem, které je nemá definované v ústavě. | Reflex.cz

Více než 250 zástupců Aboridžinců a obyvatel ostrovů Torresova průlivu se tento týden sešlo, aby na největším shromáždění za deset let pod emblematickou horou Uluru rozhodlo, jak nadále postupovat ve věci prosazování svých práv původních australských obyvatel. Shromáždění se konalo 50 let od referenda, ve kterém Australané rozhodli o započítávání původních obyvatel do národního cenzu. Nyní chtějí Aboridžinci získat víc než jen formální uznání své suverenity – chtějí získat „hlas“.