Měď: Luxusní šperk do vaší kuchyně | Reflex.cz

S módou televizních kuchařů vtrhla do Čech móda krásného, leč trochu dražšího měděného nádobí. Ozdobí každou kuchyni a vaří se v něm skutečně dobře. Tedy přesněji v hrncích a pánvích, které mají z mědi vnější vrstvu. Tento kov totiž nesmí přijít do přímého styku s potravinami. Vnitřní stěny oranžového nádobí bývají proto nerezové, případně teflonové. Měděné nádobí z obchodů ORION je tvořeno třemi vrstvami - vnější silnostěnný měděný korpus, střední duralová vrstva a vnitřní vrstva nerezová. Úchytky a pokličky jsou také nerezové. Měděné nádobí je určeno pro každodenní použití na všech typech varných zdrojů kromě indukce. Měď skutečně výborně vede teplo, nádobí se díky tomu rychle a rovnoměrně zahřeje, takže jídlo je uvařené za pár minut. Tady tedy přichází ke zmínění i ona zdravotní výhoda, protože při kratší době přípravy se z jídla neztratí tolik zdraví prospěšných látek. Navíc vaření v měděném nádobí rozhodně znamená nižší spotřebu elektřiny či plynu, a to až o 40 procent ve srovnání se starým smaltovaným nádobím. S kvalitním nerezovým nádobím už samozřejmě nebude rozdíl tak závratný, ale bude.

Foto www.oriondomacipotreby.cz

Měděné rendlíky a hrnce ovšem nejsou pro pohodlné. Kdo kupuje měděné nádobí, měl by si k němu rovnou nechat přibalit některou z leštěnek na toto nádobí. V obchodech ORION – český obchod pro domácnost nabízíme čistič HELPER. Kromě čištění měděného i nerezového nádobí zvládne vyčistit i mnoho jiných předmětů v celé domácnosti. Chcete-li, aby se vaše hrnce a kastroly stále leskly, musíte jej použít po každém vaření. Pokud vás naopak láká patina mědi, stačí jednou za čas. Přes to je nádobí z mědi opravdu velmi lákavou investicí. Často se do něho promítá odraz precizního dílenského zpracování. To z něj dělá šperk stylových i moderních kuchyní.

Foto www.oriondomacipotreby.cz

