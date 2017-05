Cestovní pojištění: jaké jsou názory běžných lidí a co říkají odborníci? | Reflex.cz

Chystáte se v létě do zahraničí a nechcete se probírat nepřeberným množstvím nabídek pojišťoven? Nechcete přemýšlet jaký produkt je pro Vás nejvýhodnější a jestli se nakonec nenajde nějaký háček, který by Vám mohl znepříjemnit celou dovolenou?

Nechte se inspirovat produkty cestovního pojištění, které si v loňském roce vybrali skuteční lidé na jednom z nejoblíbenějších srovnávačů cestovního pojištění Srovnejto.cz.

Tomáš, 32 let:

Tomáš loni vyrazil letecky na Kanárské ostrovy, kde podnikal turistické výlety po pobřeží a do přilehlých sopečných hor. Na Srovnejto.cz si Tomáš srovnal nabídky pojišťoven a nejvýhodnější pro jeho potřeby byla nabídka pojišťovny Slavia, která za cenu 77 Kč obsahovala limit léčebných výloh 3,5 mil. Kč, asistenční služby a turistiku až do výšky 4 500 m n. m.

„Dostatečné limity krytí a funkční asistenční služba, která klientům pomůže v každé situaci je prioritou, na kterou se při tvorbě produktů zaměřujeme. I díky tomu Slavia pojišťovna v loňském roce na cestovním pojištění zaznamenala nárůst o 45 % “ uvádí Mgr. Ing. Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Martina, 35 let, a Roman, 38 let:

Martina s Romanem mají rádi výlety do destinací, kde se mohou věnovat mořským sportům – windsurfingu, surfingu a kiteboardingu. Jejich oblíbenou destinací je řecký ostrov Rhodos. Na Srovnejto.cz byla nejvýhodnější nabídkou ta od pojišťovny Uniqa s vyššími limity léčebných výloh 5 mil. Kč, asistenční službou, úrazovým pojištění a odpovědností za škody. To vše za 420 Kč pro 14denní pobyt.

Milan, 28 let, Ivana, 27 let, Lucie, 7 let:

Vyrážejí každý rok na rodinnou dovolenou autem do Chorvatska. Na dovolené si užívají zejména koupání, večerních procházek a potápění kolem pobřežních útesů. Na minulé dovolené je dokonce dvakrát postihla komplikace v podobě drobného úrazu. Ivana při koupání šlápla na ježka a byla nucena vyhledat lékařské ošetření. A aby toho nebylo málo, hned následující den si Lucie při skákání do vody rozřízla nohu o kámen. Rodina měla sjednáno cestovní pojištění od Axa assistance, které sice s cenou 356 Kč na 12 dní nebylo nejlevnější, které v nabídce Srovnejto.cz najdete, ale asistenční služba pomohla s bleskovým vyhledáním nejbližšího zdravotnického zařízení i v komunikaci s místními lékaři. Podobnou zkušenost s vítanou pomocí u zahraničních lékařů má tato rodina i z dřívějška s asistenční službou od Slavia pojišťovny.

„V dnešní době je nabídka produktů cestovního pojištění opravdu široká a pro jejich sjednání již není nutné nikam chodit a vozit s sebou na dovolenou hromady papírů. Uzavření smlouvy online trvá našim klientům v průměru 2-3 minuty a doklady obdržíte rovnou do e-mailu. Máte zároveň možnost zaplatit online a pak už jen zbývá užít si klidnou dovolenou,“ uvádí Ing. Jan Chaloupka ze Srovnejto.cz.