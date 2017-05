Benátský palác a všechny jeho divy: Orgie a umění na břehu Velkého kanálu | Reflex.cz

V letošním roce se v italských Benátkách koná v pořadí již 57. bienále, oslava současného umění, na němž v minulosti debutovaly téměř všechny umělecké hvězdy světového formátu. Výstava byla otevřena v sobotu a potrvá až do 26. listopadu. Pro turisty okupované město to znamená nejen extra dávku nenasytných cizinců, ale také příležitost k ohlédnutí za jedním z nejdůležitějších ročníků, který se odehrál v roce 1948, tedy téměř před sedmdesáti lety. Jeho jasně zářící hvězdou byla americká extravagantní mecenáška umění Peggy Guggenheimová, jež do Benátek přivezla svou slavnou kolekci moderního umění. Na břehu Velkého kanálu si u té příležitosti koupila palác, kde žila dalších 30 let.