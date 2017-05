Nejen sex na jednu noc. Přes aplikace se hledají i kamarádi | Reflex.cz

Doba plná technologických vychytávek a zábavy má i odvrácenou tvář – lidé se často cítí osamocení. Ale jsou to právě zase technologie, které jim od samoty pomáhají. To ostatně je cílem i dnes už tradičních sociálních sítí.

Velký boom v posledních letech zažívají seznamky, které díky vyspělé analytice i umělé inteligenci v zásadě umějí hledat potenciálního partnera skoro bez účasti zájemce.

Aplikace Heyo! je něco jako Tinder, ovšem nehledá (sexuální) protějšek, ale kamarády. Její filozofie prý není cílit na to, jak vypadáte, ale na to, jací jste. Když člověk například přijede do nového města, pomůže mu najít přátele, kteří mají co nejpodobnější zájmy a hodnoty jako on.