Cosplay: Staňte se na chvíli rytířem, nebo sexy superhrdinkou! | Reflex.cz

Nejkonzultovanější soutěží a zároveň soutěží s nejvíce účastníky bývá každým rokem takzvaná Cosplay soutěž. Cosplay je slovo složené z výrazů „costume“ a „play“, což v překladu znamená kostýmovou hru. Zjednodušeně jde tedy o to, že si člověk vytvoří kostým na svého oblíbeného animovaného hrdinu. Jedná se o postavičky ze seriálů, počítačových her, ale poslední dobou se často objevují i cosplaye na reálné osoby.

Poté se po celou akci jako vybraný hrdina chová, dodržuje takzvaný roleplay — to znamená, že hraje jeho život, a na jeho základě se dokonce chová i k ostatním účastníkům festivalu. Pokud je roleplay skutečně dobrý, měl by se autor cosplaye po celou dobu svého kostýmu naprosto sžít s danou postavou. Bývá obvyklé, že si nikdo nevybere na festival pouze jeden cosplay. Animefest je třídenní akce a většina cosplayerů je schopna vystřídat za dobu jeho trvání i šest charakterů.

Cosplay samozřejmě není podmínkou, můžete festival navštívit i takzvaně v civilu. Většinou se však obvykle již kolem desáté hodiny dopoledne začínají před Výstavištěm tvořit fronty podivně vyhlížejících lidí, kteří jsou ochotni zde do začátku akce stát klidně i šest hodin.

A brněnskou MHD zaplavují hrdinové z filmů a seriálů cestující do tělocvičny, kterou Animefest poskytuje návštěvníkům k přespání. Zde se superhrdina odlíčí, osprchuje, vyspí a druhý den se stane dle své libosti oním hrdinou z předešlého dne nebo nějakým kompletně jiným.

Některé cosplaye jsou na výrobu snadné, pokud jde například pouze o sladění barvy trička a kalhot, jiné ovšem mohou být i několikaletou prací šikovných rukou cosplayera. Brnění vyráběné z kartónu několik měsíců nebo osm hodin líčení a snahy co nejvíce se podobat svému idolu – přesně to je život cosplayerů.

Dále se v prostorách Animefestu konají soutěže v tvorbě AMV (anime music videa), kdy účastník obhajuje před porotou videoklip ze seriálových scén, které sám na hudbu sestříhá, nebo CMV soutěž (cosplay music video), kde zúčastněný tým vytvoří na základě svých cosplayů video a opět ho předá k přehodnocení odborné porotě.

Animefest samozřejmě, jak již bylo zmíněno, kromě soutěží pořádá i různé workshopy (přednášky s praktickou částí, kde si návštěvník může zkusit výrobu například právě nejrůznějších částí cosplaye), také poskytuje milovníkům Japonska a jeho kultury spoustu obchůdků a stánků, kde je možné zakoupit typické suvenýry v podobě anime postaviček (hrdinů z japonských kreslených seriálů), paruky, barevné čočky a další cosplayerské vybavení a samozřejmě typické japonské pochutiny, jako je například moči (koláčky z rýžové pasty), pocky (sladké tyčinky) nebo klasické japonské těstovinové pokrmy, jichž je nespočet.

Z vlastních zkušeností vím, že komunita těchto lidí je úplně jiná než jakákoli ostatní. Ačkoli se zde lidé neznají, cedulemi „FREE HUGS“ (objetí zdarma) je zaplněno celé Výstaviště a nic neudělá cosplayerovi větší radost než obejmout jiného cosplayera. Lidé se nebojí udělat si ze sebe srandu a vyrazit i mimo Výstaviště do centra města ve svých kostýmech.

Ač se to může zdát jako dětinská zábava, cosplay soutěže obvykle nevyhrávají děti, ale dospělí lidé ve věku kolem šestadvaceti let. Osobně znám mnoho lidí, kteří se tomu věnují. Mám v komunitě přátele od patnácti do padesáti let. Cosplay tedy podle mě nemá věkové hranice, naopak je to výborný způsob, jak lidi sblížit. Starší se společně s mladými nebojí ukázat, že se dokáží bavit jako za mlada, mladí zase naberou sebevědomí ukázat své kostýmy světu.

První ročník Animefestu v roce 2004 navštívilo 200 fanoušků. Ten poslední dosahuje k 5000 lidí. Každým rokem organizační tým navazuje nové kontakty, a stává se tak, že v porotě soutěží zasedají cosplayerské špičky například z Polska, Německa, Norska či Finska. Pořadatelé akce se také snaží vždy zajistit návštěvníkům ubytování zdarma.

Je vidět, že lidé mají o Animefest zájem a Animefest má zájem udržet si své fanoušky a posílit tento typ akce v České republice, jak jen to půjde. Probíhá každoročně v květnu, letos mu připadá datum 19.–21. května.

Ačkoli u nás existují ještě další tři každoročně se konající festivaly japonské kultury (Akicon, Advík a NatsuCon), brněnský Animefest je největším a z mého pohledu nejlépe organizovaným festivalem svého druhu.