Chcete využít léto ke svému rozvoji? Studujte online MBA | Reflex.cz

Klasické vysoké školy vám moc možností, jak studovat v létě, nenabídnou. I pro ně je totiž léto obdobím dovolené a oddychu. Naštěstí pro vás to ale jde i jinak! Pokud chcete začít teď hned, nehledejte kompromis a začněte studovat okamžitě. Tuto možnost vám nabízí například americká LIGS University se zastoupením v Praze, která již od roku 2006 přináší kvalitní manažerské programy MBA, MSc, DBA a PhD v češtině, angličtině, slovenštině a nově také ve španělštině.

V čem je výhoda?

Výhoda je především ve 100 % online formě studia, díky které nemusíte čekat na žádný termín zahájení. Začít studovat můžete prakticky okamžitě, jakmile se přihlásíte. Výhoda neexistence jakýchkoliv termínů však pokračuje i během samotného studia. Je totiž pouze na vás, jakou rychlostí budete ve svém studiu postupovat, a jak rychle budete plnit jednotlivé předměty. Ani samotné testy a seminární práce nemají žádné pevné termíny, takže máte v koordinaci svého studia naprosto volnou ruku. Jedině v online studiu je vaše tempo opravdu individuální.

K čemu vám vlastně další studium bude?

Rychlost, s jakou se v dnešní době šíří informace, je až zarážející. Pokud se chcete udržet na špičce svého oboru, musíte zkrátka neustále vyhledávat nové informace a získávat nové zkušenosti a vědomosti. Toto je pochopitelně poněkud problematické pro časově vytížené manažery, kteří během svých studií nemohou být omezeni termíny a dojížděním do školy.

Ideálním řešením je právě studium online, díky kterému veškeré starosti s termíny odpadají a vy se tak může soustředit pouze na samotné studium. MBA na LIGS University nabízí nejširší nabídku specializací a předmětů v České republice a vy si tak můžete vybrat to, co vás opravdu baví a co bude největším přínosem pro vaši kariéru. A přínosem pro vaši kariéru to opravdu bude, jelikož všechny předměty jsou zaměřeny na praxi a jsou vyučovány odborníky, kteří sami působí na manažerských pozicích.

Na termínu opravdu nezáleží

Ani letní měsíce tedy nemusí být překážkou studia. Ať už jste na horách, u moře nebo na chalupě, nic nebrání tomu úspěšně studovat. Nepotřebujete totiž nic jiného než počítač a připojení k internetu. Vše ostatní je už na vás!

Nyní by měli zbystřit všichni, kteří chtějí zůstat aktivní i během léta a využít tohoto období ke svému rozvoji! Pokud patříte mezi ty, kteří neradi odkládají věci na později a rádi se chytnou příležitosti ihned, pak si nenechte ujít speciální letní cenu, kterou LIGS University nabízí těm, kteří se ke studiu přihlásí do konce června. Tak neváhejte a udělejte něco pro svůj rozvoj ještě dnes.