Padá vláda, něco si přej! Lidé si na internetu dělají legraci z demise premiéra Sobotky | Reflex.cz

Nejaktivnějším přispěvatelem do lidové tvořivosti byl politik Dominik Feri, který vtipné koláže vyráběl přímo ve sněmovně. Ale ani další nezůstali pozadu. Sociálními sítěmi se bez dalších komentářů začala šířit přeškrtnutá cedule označující konec obce „Sobotka“ či úryvky z filmů a seriálů vystihující současnou vládní krizi. Podívejte se do galerie na ty nejvtipnější reakce.

Příležitost si nenechal ujít ani grafik Tomáš Břínek, známý jako TMBK, který zvěčnil předsedy koaličních stran jako kapelu Orlík na jejich legendárním albu Demise. Na Twitteru pak koluje Sobotka jako pokerový hráč či po Putinově vzoru jako jezdec na medvědovi. Co na lidovou tvořivost k pádu vlády říkáte? Je to skutečně důvod k legraci? Napište nám do diskuze!

Podívejte se, co si o situaci myslí Bohumil Pečinka: