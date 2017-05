Guy Ritchie se vrací v nejlepší formě | Reflex.cz

Novinka režiséra Guye Ritchieho velmi osobitě a nadčasově vypráví klasický příběh formou nové akční fantasy. Guy na filmu pracoval mnohem usilovněji než na předchozích filmech. Vytvoření tohoto světa obnášelo skloubit hudbu, fantazii, vizuální efekty a humor tak, aby to nepůsobilo chaoticky.

Ženská populace se nemusí bát drsných akčních scén, taková koncetrace sympaťáků už dlouho ve filmu nebyla. Charlie Hunnam jako Král Artuš, který mimochodem musel přibrat 9 kilo svalové hmoty a Guy Ritchie ho ze začátku neměl na seznamu a tvrďák Jude Law, který sice hraje zlého strýce Vortigerna, ale s takovou energií, že si z toho sednete na zadek.

Foto Vertical Entertainment

Guy pojal příběh pro svém, originálně a dynamicky, jak to známe z filmové série Sherlock Holmes. Nicméně podle námětu Davida Dobkina („Soudce“) a Joby Harolda („Probuzení“) napsal příběh, který vám bude povědomý. Když je v Arthurově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Arthurův strýc Vortigern. Arthur, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, a vyrůstá v tvrdém prostředí městských ulic. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ. Bez ohledu na to, zda se mu to líbí či nelíbí.

Podívaná, která nenechá v klidu i ty největší cyniky. Král Artuš: Legenda o meči v kinech od 11.května ve 2D a 3D.

Foto Vertical Entertainment

Foto, text: Vertical Entertainment / Eva Teglova