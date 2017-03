Ruský milionář se pokouší v Tichomoří vytvořit nové ruské impérium

Excentrický politik nabídl investovat kolem 350 milionů dolarů v Kiribati na oplátku za právo vzkřísit tam ruskou říši. Bakov slíbil, že pomůže rozvoji tří ostrovů za nájemné této chudé zemi. Měl v plánu vybudovat letiště, přístav, solární energetickou stanici, nemocnice, školy, a dokonce i Univerzitu Ruské říše.

Rozhovory s vládou se vedly od května 2016. Pak během roku pokračovaly a podle stanice New Zealand vláda souhlasila s použitím tři neobydlených jižních ostrovů: Malden, jako hlavní sídlo, Caroline Island a Starbuck. Mělo to být místo pro „vlastence, kteří nejsou spokojeni s Putinovým režimem“.

Říše má i panovníka, je jím praprapravnuk cara Alexandra II. Karl Emich Nikolaus Friedrich Hermann Prinz zu Leiningen (* 1952), který se svou rolí souhlasí a přijal jméno Mikuláš III. Také on i jeho žena přestoupili z luteránství k ortodoxní církvi. Nicméně dne 24. února zvláštní vládní komise pro zahraniční investice návrh odmítla. Kamenem úrazu se zdá být požadavek Bakova na dočasné získání suverénních práv nad ostrovy.

Milionář představil spíše plán „technické obnovy“ ruského impéria, než kolonizace Pacifiku. "Rovníkové klima ruskému lidu nevyhovuje…“ řekl Guardianu. V důsledku toho, "počet pravých Rusů na ostrovech bude pravděpodobně jedno až dvě procenta."

Bakov už předtím zkoušel sehnat pozemky pro vytvoření nového státu u Jekatěrinburgu (Bakov tam má residenci a je to místo vyvraždění carské rodiny), což samozřejmě nedopadlo a v Černé hoře. Představitelé Imperiálního trůnu vedli rozhovory o možné spolupráci a případném uznání nového státu i se zástupci Makedonie a Albánie. Bakov se setkal i s makedonským premiérem Nikolaem Gruevskim.

Mluvil také s gambijským prezidentem během Valného shromáždění OSN v New Yorku a premiérem státu Antigua a vyjednával s ortodoxními duchovními z Makedonie a Černé hory. Tématem byla také kanonizace ruského panovníka Ivana III. a jeho ženy Sofie.

Založit stát, který by byl aspoň tak velký jako Vatikán, není jednoduché, ale zdá se, že aspoň někteří monarchisté na světě se pokoušejí přejít od slov k činům.

Možná se ještě dočkáme vzkříšení ruského impéria na nějakém nečekaném místě. Dějiny světa to nejspíš nezmění, ale jako daňový ráj, místo pro turistiku, politický azyl a zdroj filatelistických artefaktů by to nebylo špatné a jistě poměrně lukrativní. Možná bychom měli zvážit, jestli někde v Severních Čechách není nějaké místo, které bychom mohli na sto let pronajmout. Třeba bychom získali dalšího spolehlivého spojence, který by se z nás jednou postavil v těžkých chvílích.