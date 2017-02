Vysávejte kočky!

Zvířata lze naučit brát drogy a ráda si vychutnají i jiné neřesti. Například kocour Garp, který je majitelem uživatele Youtube Petra Dvořáka, čerstvě zveřejnil svou novou technologickou zálibu. Je strhující a pokud by se tomu naučily všechny kočky, je problém kočičích chlupů navždy vyřešen!

Kočičí chlupy mají tendenci být všude. Jsem celoživotně jejich obětí - jak nebožka maminka, tak řada mých milenek patřily k takzvaným kočičím bábám, a chlupy byly často k nalezení i ve štrůdlu, počítači či na jiných nečekaných místech.

Problém chlupů se pokouší řašit řada výrobců nejrůznějších lepicích válečků, kterými chlupy sbíráme z šatstva. Je to náročné a nefunguje to stoprocentně. Kocour Garp se s jeho lidmi dohodl, že jej budou pravidělně luxovat, takže problém kočicích chlupů je řešen podobně jako u odpadu. Nejlepší znečistění - chlupy i cokoliv jiného - je to, které vůbec nevznikne a je vyluxováno přímo z kočky.