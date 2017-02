Jste závislí na Facebooku? Otestujte se

Jde to vůbec? Ano, jde. Závislost na Facebooku je stejně reálná jako závislost na on-line hrách nebo mobilním telefonu. V zahraničí se plní čekárny psychologů a psychiatrů, protože tato porucha postižené stojí pracovní místa, a tím pádem i životní styl a v poslední době také životy. U nás má sice pomalý start, ale vzhledem k tomu, že mladší generace už bez telefonu nedá ani ránu, brzy nás čeká totéž.

V zahraničí jsou už studie a výzkumy v plném proudu. Vědci například doložili, že v části mozku, které se říká „centrum potěšení“ (nucleus accumbens), se dají pozorovat změny, kdykoliv nám někdo olajkuje nebo okomentuje příspěvek. Je to stejné centrum, jež se aktivuje, když si narkoman vezme drogu.

Jsou čeští lékaři připraveni na závislé na Facebooku?

Zajímalo nás, jak se čeští psychologové stavějí k tomuto relativně novému problému a zda mají připraveny postupy léčby.

„S jedincem, který by přišel řešit svou závislost na Facebooku, jsem se zatím nesetkala, ale nejspíš je to proto, že závislý si svůj problém sám neuvědomuje, dokud mu neničí život, a i tak ho často neřeší. Chodí ke mně však páry, kde si jeden stěžuje na druhého, že se místo partnerskému životu věnuje příspěvkům na sociální síti, a to jak ihned po probuzení, tak i večer před spaním,“ říká psycholožka Radana Štěpánková z poradny Rovena, která se problémy duše, jak říká, zabývá už pětadvacet let, a dodává: „Nicméně o závislosti na FB se mluví, ale zatím chybějí studie i další výzkumy. Možná i z toho důvodu, že tento typ poruchy neničí tělo, tak nevypadá tak nebezpečně. I přesto je to závažná porucha a při léčbě bych postupovala stejně jako v případě jiných závislostí.“

Závislosti na chemických preparátech se u nás léčí odchodem na detox, jenž musí být dobrovolný a je začátkem dlouhé cesty k uzdravení. U psychické závislosti se zkoumají spouštěče, které ji vyvolávají, a ty se odstraňují, znamená to často změnit svůj život od základů. Zeptali jsme se v poradně pro závislé na postup, který by doporučili.

„Zatím jsme žádného závislého na sociální síti neřešili, ale máme tu hráče on-line her, jimž tato ,droga‘ citelně zasahuje do života. Začíná to odcizením od rodiny, přátel, partnera a pokračuje vyhazovem ze školy/ztrátou práce až k fyzickému vyčerpání organismu. Řešením je abstinence a změna životního stylu. To se ale snadno říká. V případě závislosti na sociálních sítích je řešení totožné. Nicméně, než k němu přistoupíme, vždy provedeme pečlivou diagnostiku hned na začátku, abychom zjistili, zda se jedná primárně o závislost na médiu, nebo je spouštěčem psychiatrická porucha, jako například fobie, úzkost, deprese nebo třeba ADHD. V případě, že doporučené kroky k abstinenci nenesou žádné uspokojivé výsledky, přistupujeme k radikální změně životního stylu. Pokud by měl závislý na FB opravdu velké problémy, musel by změnit prostředí a zvolit takovou práci, v níž není potřeba se prezentovat zajímavými příspěvky nebo svým vyšperkovaným profilem,“ vysvětluje Mgr. Jaroslav Vacek z poradny adiktologie.

Udělejte si test závislosti na Facebooku

Připravili jsme pro vás snadný test, abyste si ověřili, jak na tom jste.

Na otázky můžete odpovědět takto: 1 – velmi zřídka, 2 – zřídka, 3 – někdy, 4 – často, 5 – velmi často.

Zde jsou vaše otázky... asi nemusíme říkat, že byste měli odpovídat podle pravdy.

Jak často měníte svůj status?

Raději než tváří v tvář s lidmi komunikuji přes Facebook.

Facebook mi zlepšuje náladu a zabaví mě. Neřeším své problémy.

Jsem nervózní, když mi situace nedovolí se podívat na nové příspěvky.

Pokusil jsem se FB omezit, ale nepovedlo se.

První, co po probuzení udělám, je, že prohlédnu Facebook.

Měl jsem už kvůli Fb problémy v práci nebo ve škole.

Dotkne se mě, když moji přátelé neolajkují mé příspěvky, přestože já jim ano.

Pokud jste nejméně na pět otázek odpověděli číslem 4 nebo 5, tak je na čase popřemýšlet, proč je pro vás Facebook tak důležitý, co pro vás znamená a zda by nebylo lepší ho vyměnit za něco přínosnějšího – nové přátele, zajímavý koníček, sport, výukový kurs, poslouchání audioknih apod.