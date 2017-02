Na Slovensku vyrábí speciální zvon pro papeže. Jednou z ingrediencí je i české pivo

Zvony jsou důležitým symbolem Velikonoc, traduje se, že každý rok v průběhu velikonočních oslav „odlétají“ do Říma. V návaznosti na to vyrábí v těchto dnech jedna z nejznámějších slovenských zvonařských rodin jedinečný zvon, který poputuje v dubnu do Vatikánu. Tímto speciálním darem tam bude obdarován přímo papež František. A kvůli pevnosti materiálu se při výrobě používá i pivo z Plzně.

Do Říma, respektive Vatikánu, letos v návaznosti na velikonoční legendu „odletí“ i desetikilogramový zvon z malé zvonařské dílny Trvalcových. Rodina, která si v malém slovenském městě Žarnovica hýčká zvonařské řemeslo už dvě generace, pracuje na tomto netradičním velikonočním dárku pro Svatého otce už týdny.

„Celý proces výroby zvonu trvá většinou několik měsíců a má několik fází. Nejprve je třeba vytvořit pečlivý nákres a formu zvonu, forma se následně zdobí a to je asi nejzajímavější část postupu. Na výzdobě formy pro papežský zvon pracujeme právě teď, na jeho těle se objeví například Bazilika svatého Petra,“ říká Michal Trvalec, který vyrobí ročně asi 15 zvonů. Mezi jeho nejcennější výtvory patří prozatím například naživo odlitý zvon v Košicích, zvon, který putoval až do Kanady nebo originální zvonkohra. Ty nyní doplní ještě výjimečný dar papeži Františkovi.

Překvapivě je součástí „receptury“ výroby zvonu taky pivo. „Pivo používáme se synem kvůli lepší přilnavosti a pevnosti materiálu. Nejlepší zkušenosti mám s plzeňským ležákem. Obsahuje totiž látky, které pomáhají scelení, a to přesně forma potřebuje, protože se pak vypaluje při teplotě až 700°C,“ vysvětluje Michal Trvalec, starší ze zvonařského rodu. To se dozvěděli v plzeňském pivovaru a požádali ho proto o pomoc při výrobě netradičního daru papeži Františkovi I. Občané Plzně a zástupci pivovaru totiž pravidelně posílají do Vatikánu k příležitosti Velikonoc požehnanou várku plzeňského ležáku, který si svou cestu do Říma našel už před 112 lety, a to k tehdejšímu papeži Lvovi XIII., jemuž ho lékaři doporučili jako lék.

Třiceticentimetrový zvon, k jehož výrobě je plzeňské pivo zapotřebí, se tak stane součástí tradiční velikonoční zásilky Pilsner Urquell, která poputuje počátkem dubna do srdce Říma. Zvon s originální pečetí také připomene letošní důležité 175. výročí plzeňského piva.