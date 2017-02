Podivné zákony: Děláte občas obličeje na psa? Můžete jít i do vězení!

Možná jste slyšeli o případu, kdy rodina v Čechách čelila útokům neznámých pachatelů, kteří kromě napadání jednotlivých členů začali ničit i jejich majetek. Policie s případem moc nepohnula, a tak rodina nainstalovala okolo domu bezpečnostní kamery. Díky tomu policie pachatele chytila. Jeden z nich ale oznámil, že kamera zabírala i část veřejného prostranství, a tím bylo narušeno právo o shromažďování osobních údajů. A rodina dostala pokutu.

Takovými logice odporujícími kauzami se to v Čechách jen hemží. Je to ale čajíček proti některým nesmyslným zákonům ve světě, které jsou i po mnoha stovkách let stále v platnosti.

Například v Austrálii ve státě Victoria máte velký problém, pokud vám doma praskne žárovka. Musíte totiž zavolat vyučeného elektrikáře. V případě, že tak neučiníte a žárovku vyměníte sami, zaplatíte pokutu 10 dolarů. V Melbourne je zase zakázáno ve vymezených hodinách luxovat. V týdnu od 22 do 7 hodin a o víkendu do 9 hodin do rána.

Ve Švýcarsku je zakázáno po desáté hodině večerní splachovat toaletu kvůli rušení nočního klidu. A když už jsme u konání lidské potřeby, tak v Británii má těhotná žena právo močit, kdekoliv se jí zachce. Může k tomu dokonce použít pokrývku hlavy policisty. A ve Skotsku musíte podle zákona umožnit komukoliv, kdo zaťuká na vaše dveře, dojít si na vaši toaletu. Jak ale oddělit člověka v nouzi a zloděje, který zná zákon?

Ženy na sucho

V Bolívii by se vdaným ženám moc nelíbilo, mají totiž zakázáno vypít více než jednu skleničku vína. Ale o jejím rozměru v zákonu nic není. V Singapuru je protizákonné žvýkat žvýkačku. Tedy bylo až do roku 2004. Od té doby je povoleno žvýkání žvýkaček na lékařský předpis.

Ve Wisconsinu vás mohou zavřít za to, že místo másla servírujete svým zákazníkům margarín. To by ale mělo platit všude.

Ve Francii vešel v roce 2011 v platnost zákon, který postihne každou školu velkou pokutou, pokud bude servírovat studentům k obědu kečup. Je to prý z toho důvodu, že je důležité zachovávat tradice a probudit v dětech lásku ke klasické francouzské kuchyni.

Chystáte se na romantický výlet do Florencie? Tak si pořádně pročtěte tamní zákony. Pár kopečků zmrzliny nebo káva s sebou by vás nakonec mohly stát i desetkrát tolik. V blízkosti památek a kostelů je totiž zakázáno cokoliv konzumovat.

Chcete někoho překvapit a objednat mu jídlo nebo dárek domů? V Čechách by vám nejspíš poděkovali, ale v Louisianě zaplatíte pět set dolarů pokutu. Bez vědomí obdarovaného nic posílat nesmíte.

Neštěkající psi

Ani na milovníky zvířat zákony nezapomněly. Například ve Washingtonu nesmíte jet na ošklivém koni. V Oklahomě zase nesmíte dělat obličeje na psa. Za to vám totiž hrozí i vězení. V Connecticutu má ale pes super život. Je protizákonné ho cokoliv učit. Naopak v Arkansasu si navečer po šesté hodině už nezaštěká. Jak to jeho majitel zařídí, je jen jeho problém.

Ve Francii nesmíte pojmenovat své prase Napoleon. Francouzi mají totiž svého Napoleona stále v úctě.

V italském Turínu majitelé pejsků musí podle zákona své mazlíčky venčit 3x denně. Zajímalo by nás ale, kdo to kontroluje.

V Británii musíte na své psy dávat opravdu velký pozor. Nesmí se družit s mazlíčky královny.

Plavky pouze v doprovodu policie

Ani oblečení se zákony nevyhnuly. V Itálii dostane žena pokutu 300 eur, pokud si na sebe oblékne příliš krátkou sukni nebo halenku s hlubokým dekoltem. To by nás zajímalo, kolik musí každý rok platit místní filmové hvězdy v čele se Sophií Loren, které chodí na předávání cen pravidelně polonahé.

V Americe nesmí mít žena na dálnici na sobě plavky. Lze to pouze v případě, že ji doprovází dva policisté ozbrojeni holí.

V Kalifornii se nesmíte obout do kovbojských bot, pokud nevlastníte alespoň dvě krávy, a v Arizoně má muž zakázáno nosit kšandy. V Thajsku platí zákaz vycházení z domu bez spodního prádla. Zajímalo by nás, jak probíhá taková kontrola...

A tento zákon z Británie nás překvapil, je totiž platný už od roku 1837. Opravňuje ženu, aby ukousla muži nos, pokud ji políbil a ona s tím nesouhlasila.

Možná to tedy s našimi zákony ještě nebude tak hrozné. Můžeme žvýkat, splachovat toaletu, kdy chceme, a sami si vyměníme žárovku, aniž by nám hrozila pokuta. A muži mají své nosy stále v bezpečí.