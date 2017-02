La La Land oživuje step: Lidi po celém světě chtějí být jako Mia a Sebastian

„Štěstí si koupit nemůžete ale stepařské boty ano.“ píše britský Guardian. Taneční školy v Londýně, New Yorku i Los Angeles zažívají nečekanou vlnu zájmu o lekce stepu poté, co do kin vstoupil taneční muzikál La La Land s Ryanem Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích. Přesto ale, ruku na srdce. Opravdu se chtějí studentky vysokých škol i čerstvé důchodkyně stát stepařskými hvězdami nebo si spíš představují, jak jim v potemnělém baru brnká na piano zamilovaný Gosling? Podobně se o své touze naučit se brilantně švédsky přesvědčovala před několika lety i autorka tohoto článku. A zatím ji jen imponovala mužnost a neohroženost hlavního hrdiny Milénia Stiega Larssona.