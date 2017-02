To je nápad. Indie rozdává na letištích turistům zdarma SIM karty. Mohou je dostat i Češi

Pokud jedete do Indie, můžete nově dostat zdarma na letišti aktivovanou SIM kartu, která vám umožní poslat domů informace o svém pobytu. Vládní akce s kartou má nejenom usnadnit cestování, ale je zaváděna i z bezpečnostních důvodů. V každém případě se jedná o dobrý nápad.

SIM karty jsou zdarma pro turisty, kteří přijíždějí do Indie na elektronická víza. Možnost online získání víz platí v současnosti pro 161 zemí, včetně České republiky. Informace o tom najdete na stránce indianvisaonline.gov.in

Předplacená karta má kredity pro telefonní hovory a 50 MB dat, není tedy určena pro dlouhé surfování v cizině, ale slouží jako pomoc v nesnázích a pro zajištění základní komunikace. Zatím se rozdává na mezinárodním letišti Indiry Gándhíové v indické metropoli Dillí a postupně se tak stane i na dalších 15 významných letištích v této miliardové zemi.

„Karty pomohou turistům okamžitě komunikovat s příbuznými, svým hotelem či cestovními kancelářemi,“ zdůvodnil tento krok indický ministr turistiky Makeš Šarma. Karta se dá použít i v nesnázích. Důvody mohou být i bezpečnostní, protože v Indii se opakovaně objevují například napadení osamělých žen. Ministr Šarma proto loni upozorňoval ženy-turistky, aby „nechodily samy po malých městech a také by měly vždy poslat foto poznávací značky taxi přátelům, předtím než do auta nasednou. V zájmu vlastní bezpečnosti by cizinky neměly nosit krátké šaty nebo sukně… Indická kultura se od té západní velmi liší“.

V Indii je navíc pro turisty hodně složité získat místní telefonní číslo. Byrokratický proces vyžaduje, abyste kromě prokázání totožnosti předložili fotokopii pasu s platným vízem, potvrzení o místě, kde jste v této zemi ubytováni a musíte dodat i kontaktní údaje na některé lidi. I pak ale aktivace čísla trvá několik dní. V této obrovské asijské zemi není cizincům dovoleno používat a dokonce ani mít v držení také satelitní telefony, což se vztahuje i na lidi, kteří je potřebují při cestách do hor Himálají. Vláda dovoluje používat pouze vybrané typy satelitních telefonů od místní firmy Tata Communications Limited. Důvodem je i přísný antiteroristický zákon.

V rámci nové pomoci turistům vláda zavedla i speciální linku, která bude cizincům přístupna ve 12 různých jazycích (čeština mezi nimi není) po celých 24 hodin každého dne.