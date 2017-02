Nenechte si diktovat: Čtěte jen to, co chcete a nezahlcujte se

Mít maximální přehled se teď nosí. Někdy je to důležité při rozhovorech v kolektivu, vyžaduje to možná vaše práce nebo tvorba. V tom obrovském množství článků, které denně chrlí naše a světová média, je náročné se vyznat. A to nemluvíme o tom, že během pročítání si vaši pozornost získají i texty, které nemají tu správnou informační hodnotu. Výsledkem bývá prokrastinace a nedostatek času na důležité věci. A co kdybyste si stáhli čtecí aplikaci?

Možná jste o nich nikdy neslyšeli, ale čtecí nebo RSS (ereses) aplikace jsou nejrychlejší možností, jak se dostat k relevantnímu obsahu. Tedy k tomu, co vás opravdu zajímá, bez tříštění vaší pozornosti. Aplikace většinou fungují tak, že si vyberete zájmové okruhy nebo přímo online magazíny, které chcete sledovat, a apka vám je sesype na jednu přehlednou hromádku. Nebo si během pročítání internetu uložíte zajímavé články a později si je přečtete. Třeba po cestě metrem.

Možná namítnete, že na to máte Twitter nebo Facebook. To sice ano, ale ani jedna sociální síť nenabízí výběr jen toho, co chcete. A navíc, co si budeme povídat, Facebook je už takto denně příčinou vaší mnohahodinové prokrastinace. My se raději zaměříme na aplikace, které vám pomohou filtrovat přínosné informace.

Feedly

S touto aplikací si uděláte pořádek ve svých oblíbených magazínech a blozích ve světě a v Čechách. Nemusíte je totiž už navštěvovat složitě po jednom v prohlížeči, aktuální články uvidíte sesypané ve Feedly. Zobrazit si je můžete klasicky, nebo osekané od všeho, co vás při čtení ruší. Kromě článků si do feedu snadno přidáte i podcasty a youtube videa. Díky integraci se sociálními sítěmi můžete své přátele obohacovat zajímavými informacemi ze světa. Při nedostatku času si články jednoduše uložíte a přečtete si je později.

Tapito

Česká aplikace, která je zaměřená na veškerý český obsah. Vybírat můžete ze zpravodajských webů, bulváru, sportu, hudby, lifestylu a dalších asi 80 kategorií z více než 1000 zdrojů... A ano, najdete tam i nás. Po naistalování si vyberete z okruhů nebo z konkrétních magazínů a blogů. Pravidelným používáním se apka přizpůsobí na míru každému z uživatelů. Může za to chytrý algoritmus, který sleduje a analyzuje, jaké články z výběru nakonec opravdu čtete, a nabízí vám tematicky podobné. Tapito umožňuje ukládání článků a čtení v offline režimu. Další výhodou je, že odstraňuje duplicity. Takže když náhodou v červnu nasněží, nabídne se vám v seznamu jen jeden článek s tímto tématem, a ne 30. Pro uživatele androidních telefonů má navíc vychytávku, že si mohou články číst i na zamykací obrazovce.

Instapaper

Aplikace nabízí propojení s prohlížečem a synchronizaci vybraných článků a jejich uložení pro pozdější přečtení. Donedávna placené nadstandardní funkce jsou od konce minulého roku zdarma, a tak si můžete užívat čisté a přehledné zobrazení, hlasové předčítání textu nebo fulltextové vyhledávání v článcích. Samozřejmostí je sdílení na sociálních sítích a teď přibyla novinka, označení a podtržení nejzajímavějších částí textu. Aplikace se také synchronizuje se čtečkou Kindle.

Náš test

Všechny čtečky jsme si stáhli a osobně vyzkoušeli. Využívali jsme je poctivě několik dní. S nastavením Instapaperu byly trochu problémy, protože se část upravovala v aplikaci a část v prohlížeči. Ukládání článků bylo rychlé, ale problém nastal, když jsme si je chtěli přečíst v metru. Aplikace se nestihla zaktualizovat, takže doporučujeme, pokud si budete chtít číst offline, před cestou apku otevřete a vydržte pár vteřin. Obsah se rychle načte.

Do Feedly jsme si přidali i některé české magazíny, které se bez problémů v nabídce zobrazovaly. Nicméně nastavení vybraného obsahu bylo zdlouhavé. Aplikace také doporučovala články s naší oblíbenou tematikou z nám neznámých magazínů, které jsme neměli ve výběru. Ze všech doporučení jsme si přidali jen jeden, jinak nás články neoslovily. Je ale možné, že při delším používání aplikace jsou doporučení přesnější.

Tapito rozhodně vede tím, že je v češtině. Na ukládání článků jsme si museli přijít, ale funguje. Bavilo nás pravidelné aktualizování obsahu z našich oblíbených magazínů. Na webu je napsáno, že pejsek Tap nám bude nosit jen takové informace, které budeme chtít. Pravděpodobně je to jméno algoritmu vyhledávání, ale my jsme tak nějak čekali, že se objeví.

Vidíte, je to snadné. Nenechte na sebe valit tuny obsahu, který vám ubírá čas. Vyberte si sami, co je pro vás přínosné, a mějte vždy dokonalý přehled.