Lidstvo degeneruje. Ruský umělec, který tetuje bezsrsté kočky je jasným důkazem

V poslední době je čím dál častěji slyšet názor, že jako lidstvo nevyhyneme na zákeřnou nemoc, bakterii či třetí světovou válku, která vše zničí. Žijeme v takovém nadbytku a pohodě, že nás zabije nuda. Nudíme se natolik, až vznikají velká diskusní témata ze záležitostí, jako je například genderově vyvážená mluva. Mělo by se tedy podle doporučení říkat těhotný člověk, nikoli těhotná žena. Důkazy o naší degeneraci jsou báječně vidět i v jiných oblastech, například na zvířatech.

Oblékat psy, chodit s nimi do specializovaných obchodů a vybírat si z několika různých módních řad se stalo již v podstatě normálním. A jak to bude s tetováním koček? Stane se i tento bizár postupem let jednou z mnoha společností přijatých záležitostí?

Ano, čtete správně. Tetování koček.

VKontakte je ruská obdoba celosvětové sociální sítě Facebook. A právě zde se objevilo video natočené v Jekatěrinburgu. Mladý ruský tatér na videu tetuje svou kočku rasy Sphynx. Nejedná se o první tetování zvířete v jeho kariéře a zřejmě ani o poslední.

Na majitele bezsrsté kočky se sesypala vlna kritiky poté, co video na ruské síti zvirálnělo.

Tatér uvádí, že kočičí kůže je trochu jiná než lidská, proto je tetování jeho domácího mazlíčka trochu těžší. Podle jeho názoru to není pro kočky škodlivé. "Není to její první tetování. Prostě usne a necítí vůbec nic. Vždycky se probudí v pořádku z narkózy a chová se normálně, stejně jako před tím, než jsem ji uspal."

720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: Tetování na kočky • VIDEO Life.ru

Každý veterinář však potvrdí, že jakákoliv anestezie je nebezpečná. Zvláště, pokud se používá častěji, než jednou za rok.

Co dodat. Možná nás čeká éra potetovaných koček. Těšíte se?