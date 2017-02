Nestíháte? Naučte se pracovat se svým časem a zkroťte ho

Hlavně v byznysu platí, že čas jsou peníze. Ale ať už pracujete jako externí pracovníci, zaměstnanci, lektoři, nebo jste se vrhli do sebevzdělávání, měli byste mít přehled o tom, zda vám vynaložený čas přináší to, co potřebujete, zvláště pokud si cenné minuty ukrajujete ze spánku nebo z chvil s rodinou.

Proč měřit čas?

O čase má každý z nás určitou představu. Dokážeme si ho naplánovat a odhadnout jeho délku ke splnění nějakého úkolu. Naše představy ale začnou brát za své, pokud jsme neustále rušeni vnějšími vlivy nebo sami sebou. Existuje malé procento těch, kteří se dokážou snadno odpoutat a maximálně se soustředit. Většina z nás však potřebuje nad sebou jakýsi pomyslný bič. A jako nejlepší se jeví time trackery, tedy aplikace, jež budou mít váš čas pod kontrolou. Pojďme se na ty nejlepší podívat zblízka:

Timesheet — Time Tracker

Snadný a příjemný nástroj, který monitoruje váš čas jen jedním klikem. Nastavte si hodinovou sazbu a sledujte, kolik váš čas stojí. Přidejte štítek k činnostem, jež měříte, a pak si nechte ukázat, kolik jste s nimi jednotlivě strávili času za vámi zvolené období. Veškerá data si pro případ potřeby jednoduše vyexportujete do excelové tabulky.

Toggl

Velice oblíbená webová aplikace, kterou často využívají firmy a freelanceři. Je zdarma pro jednotlivce nebo malý tým do pěti členů. Větší týmy si už musí zaplatit. Pokud měříte informativně sami sebe, moc vychytávek nepotřebujete. Stačí vám zapsat si činnost, již právě děláte, a spustit timer. Pro pracovní účely využijete možnost mít přehled nad tím, kolik času zabírá práce vašemu týmu a vám, jaké jsou průběžné finanční náklady/výdělek. Potěší vás i automatická synchronizace napříč zařízeními nebo spolupráce s dalšími aplikacemi, jako je například Trello nebo Asana. Data si pak za zvolené období jednoduše vyexportujete do tabulky nebo do profesionálně vyhlížejícího reportu.

PrimaERP

Ryze česká monitorovací aplikace, jež se skládá z několika modulů – evidence docházky, time trackingu a vyúčtování. Pro tým do tří lidí je zdarma. V modulech najdete českou nápovědu a průvodce. V aplikaci se budete dobře orientovat, připomíná totiž kalendář v outlooku. Čas a docházku můžete monitorovat i na mobilu v PrimaERP aplikacích, které se automaticky synchronizují. V případě, že jste off-line, proběhne aktualizace dat ihned, jak se připojíte na internet.

Costlocker

V českém marketingu také velmi oblíbený, může využívat malý tým zdarma, jinak stojí měsíčně devět dolarů. Nabízí velké množství typů reportů, jež vám zpřehlední příjmy/náklady a zobrazí aktivity jednotlivých členů týmu, usnadní monitorování vynaloženého času stráveného přípravou tendrů a porovnání, které pro vás byly finančně zajímavé a časově výhodné. Jednoduše si také seřadíte činnosti, projekty a klienty podle časové náročnosti nebo finanční výhodnosti. Vše si také rychle vyexportujete podle svých preferencí.

Goethe: Čas projít nenechte, je odměřen

Možná si řeknete, že čas měřit je zbytečné (pokud to není důležité pro vaši práci). Už takhle všichni neustále někam spěcháme a často nestíháme. Zjistit, jak čas utíká, by nás stresovalo ještě víc. Na druhou stranu, když přijdete na to, kde vám uniká, využijete ho daleko lépe a hodnotněji. Zkuste něco podobného, co dělají lidé, než začnou s dietou. Zapisují si celý týden, co jedí. Často přijdou na to, že si mají místo diety raději dávat pozor na ty maličkosti, jež sem tam uzobnou, protože právě ty dělají ve výsledku ten hlavní problém.

Když si budete týden monitorovat své aktivity (i ty méně důležité), můžete zjistit, že věnujete spousty času lidem, kteří si to nezaslouží, nebo aktivitám, jež pro vás v konečném důsledku nemají významný přínos. Díky tomu si možná začnete svého času více vážit...