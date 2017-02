Analýza dat pro smrtelníky: Milióny informací ve vaší hlavě a další horory

Určitě jste tento termín už někde zahlédli. Big data, tedy hezky česky veledata, nás obklopují každý den. Na jejich základě vznikají nejrůznější marketingové strategie. Občas ale díky nim můžeme zjistit něco zajímavého i my, obyčejní smrtelníci, marketingem nepolíbení.

Data, data, data, od doby vzniku internetu se snad o ničem jiném nemluví. Jejich sbírání a primitivní analýza sice začaly už 18 tisíc let před naším letopočtem během paleolitu, ale až s internetem dostaly daleko širší smysl a uplatnění.

A nejen to. O výsledky analýz se najednou zajímala veřejnost a politická sféra a možná, že i právě proto se z dřívějšího unaveného génia pohřbeného v přítmí výzkumného ústavu stal super cool frajer analytik, ovládající nejnovější aplikace.

My jsme si na jednoho takového zahráli a připravili pro vás pár zajímavých výsledků ze světových analýz, které vás možná překvapí nebo i přinutí k přemýšlení.

Nebojte, začneme zlehka u rodinného života: Žena stráví rok života před skříní vybíráním oblečení. Naproti tomu muž přibližně polovinu toho svého přesvědčováním ženy, že jí to sluší.

Naladili jsme vás? Super. Přitvrdíme.

Jedno z 3000 miminek se narodí s mléčným zubem a navzdory supermoderním ultrazvukům přijde na svět každý rok pět tisíc dětí s jiným pohlavím, než bylo během těhotenství oznámeno rodičům. A za první rok svého života takové jedno roztomilé novorozeně „okrade“ rodiče průměrně o 400 hodin spánku.

Teď trochu z jiného soudku:

- možná to nevíte, ale máte šanci 1 ku 2 067 000, že zemřete při leteckém neštěstí, ale 1 ku téměř 500 tisícům, že se to stane spíš tím, že vypadnete z postele.

- hrůzných 43 % procent pilotů přiznává, že usnulo během dálkového letu. Třiatřicet procent jich však rovněž tvrdí, že po probuzení zjistili další znepokojující věc – jejich kopilot spal také. Pokud se tedy někdo z vás chystá na delší let letadlem, není od věci občas jít zaťukat na dveře kabiny.

Velmi zajímavé informace přinesl i náš statistický úřad:

- v roce 2010 přišlo v Praze do knihoven dohromady 14 429 898 čtenářů a půjčilo si celkem 8 273 646 knih. V roce 2015 jich přišlo krásných 25 715 158 a vypůjčilo si 7 428 924 knih. Nabízí se tedy otázka – co tam ti lidé vlastně dělali?

Člověk za den zpracuje tolik dat, kolik v roce 1500 za celý život

A teď zabrousíme do světa počítačů a dat. Říká vám něco jméno Bernard Marr? Je to přední analytik, spíkr a autor mnoha knih, včetně bestselleru Big Data in Practice, z něhož jsme vám vybrali několik překvapivých analýz.

- každou minutu vznikne na světě 570 nových internetových stránek. Díky tomu je stále těžší své weby optimalizovat tak, aby je čtenáři nebo zákazníci snadno našli.

- každou minutu uživatelé uploadují 100 hodin videa na YouTube a zhlédnutí všech videí nahraných za jeden den by trvalo přibližně 15 let.

- každý den pošleme 204 milióny e-mailů, olajkujeme 1,8 miliónu facebookových příspěvků a nahrajeme až dvě stě tisíc fotografií.

- Google provede 40 000 nejrůznějších vyhledávání za sekundu, což dělá 3,5 biliónu za celý den.

- za každé dva dny vyprodukujeme tolik informací, kolik jsme vytvořili od začátku světa do roku 2003!

- kdybyste vypálili veškerá data z celého světa vytvořená za celý den na DVD a ta na sebe poskládali, dosáhli byste tak na Měsíc... dvakrát.

Zajímavé, že? Pokud vás zajímá více, můžete Bernarda Marra sledovat na Twitteru:

Tweets by BernardMarr

A nakonec malý analytický testík jen pro vás: Když se v místnosti sejde 367 lidí, tak stoprocentně najdete dva, kteří mají ve stejný den narozeniny. Při šedesáti lidech je tato šance pouze 99procentní. V kanceláři s 23 lidmi je jen padesátiprocentní. Proto na nic nečekejte a vyzkoušejte si tuto pravděpodobnost i u vás s kolegy a pak se nám pochlubte do diskuse pod článkem nebo na Facebooku, jak to dopadlo...