Máte doma čtyřnohého génia? Vědci sestavili žebříček nejchytřejších psích plemen

Jaká psí plemena jsou tedy „nejchytřejší“? První tři místa obsadila border kolie, pudl a německý ovčák. Nejhůře je na tom afghánský chrt, basenji či buldok. Psycholog vycházel z dotazníkového šetření, jež vyplnilo na 199 rozhodčích, kteří posuzují poslušnost psů ve specializovaných soutěžích. Na základě svých zjištění pak plemena rozdělil do šesti kategorií podle toho, jak dokážou plnit lidské povely.

Proti této stupnici se již ozvalo několik lidí, kteří denně se psy pracují. Ti Corenovi vyčítají, že je jeho žebříček příliš „prolidsky“ orientovaný a skutečná psí inteligence takto rozhodně nejde změřit. Psy, kteří nemají talent v plnění lidských povelů, nacházejí své uplatnění jinde. Celý žebříček tak připomíná citát Alberta Einsteina, jenž na konto měření inteligence obecně řekl: „Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

„Žebříček pouze vypovídá o ochotě psů podřídit se cizím povelům a jejich schopnosti je opakovaně plnit. Je tedy otázkou diskuse, zda by žebříček neměl být sestaven obráceně, protože na jeho chvostu se nacházejí plemena, která lidé obecně považují za tvrdohlavá. Ta mají ale nejvíc svobodné vůle a v přírodě jsou většinou odkázána na sebe. Třeba jezevčík má v genech zakořeněno, že v noře musí stopovat kořist, je tam na všechno sám a nic jej nesmí rozptylovat. Svůj úkol tedy splní bezchybně, ale vůči lidským povelům dokáže být někdy imunní. Neznamená to tedy nutně, že je hloupější než border kolie,“ říká psí trenér Petr Vajgl z klubu Agility Děčín, jenž se výcviku jezevčíků pro agility věnuje již několik let.

Podívejte se na kompletní seznam podle Corena, a pokud se váš pes neumístí zrovna nejvýše, berte to s rezervou.

První kategorie (nový příkaz se naučí za 5 opakování a uposlechnou ho v 95 % případů)

1. Border kolie

2. Pudl

3. Německý ovčák

4. Zlatý retrívr

5. Dobrman

6. Šeltie

7. Labradorský retrívr

8. Papillon

9. Rotvajler

10. Australský honácký pes

Druhá kategorie (nový příkaz se naučí za 5 - 15 opakování a uposlechnou ho v 85 % případů)

11. Velškorgi pembroke

12. Knírač malý

13. Anglický špringršpaněl

14. Belgický ovčák tervueren

15. Šiperka

15. Belgický ovčák

17. Kolie

17. Vlčí špic

19. Německý krátkosrstý ohař

20. Flat coated retrívr

20. Anglický kokršpaněl

20. Knírač

23. Bretaňský ohař

24. Kokršpaněl

24. Kanadský retrívr

26. Výmarský ohař

27. Belgický malinois

27. Bernský salašnický pes

29. Německý špic trpasličí

30. Irský vodní španěl

31. Maďarský ohař krátkosrstý

32. Welsh Corgi Cardigan

Třetí kategorie (nový příkaz se naučí za 15 - 25 opakování a uposlechnou ho v 70 % případů)

33. Chesapeake Bay retrívr

33. Puli

33. Jorkšírský teriér

36. Velký knírač

36. Portugalský vodní pes

36. Erdelteriér

36. Flanderský bouvier

40. Border teriér

40. Briard

42. Velššpringršpaněl

43. Manchester teriér

44. Samojed

45. Field španěl

45. Novofundlanďan

45. Australský teriér

45. Americký stafordšírský teriér

45. Gordonsetr

45. Bearded kolie

51. Americký eskymácký pes

51. Cairn teriér

51. Kerry blue teriér

51. Irský setr

55. Norský losí pes šedý

56. Opičí pinč

56. Australský silky teriér

56. Miniaturní pinč

56. Anglický setr

56. Faraonský pes

56. Clumber španěl

62. Norwich teriér

63. Dalmatin

Čtvrtá kategorie (nový příkaz se naučí za 25 - 40 opakování a uposlechnou ho v 50 % případů)

64. Irish soft coated wheaten teriér

64. Bedlington teriér

64. Hladkosrstý foxteriér

67. Kudrnatý retrívr

67. Irský vlkodav

69. Kuvasz

69. Australský ovčák

71. Saluki

71. Finský špic

71. Anglický pointer

74. Kavalír King Charles španěl

74. Německý ohař drátosrstý

74. Černo-tříslový coonhound

74. Americký vodní španěl

78. Sibiřský husky

78. Bišonek

78. King Charles španěl

81. Tibetský španěl

81. Anglický foxhound

81. Vydrař

81. American foxhound

81. Chrt

81. Harrier

81. Parson Russel teriér

81. Korthalsův grifon

89. West highland white teriér

89. Havanský psík

89. Deerhound

92. Boxer

92. Německá doga

94. Jezevčík

94. Stafordšírský bulteriér

94. Shiba

97. Malamut

98. Ohař

98. Šarpej

98. Drsnosrstý foxteriér

101. Rhodéský ridgeback

102. Ibizský chrt

102. Velšteriér

102. Irský teriér

105. Bostonský teriér

105. Akita

Pátá kategorie (nový příkaz se naučí za 40 - 80 opakování a uposlechnou ho v 40 % případů)

107. Skye teriér

108. Norfolk teriér

108. Sealyham teriér

110. Mops

111. Francouzský buldoček

112. Belgický grifonek

112. Maltézský psík

114. Italský chrtík

115. Čínský chocholatý pes

116. Dandie dinmont teriér

116. Vandéeský baset

116. Tibetský teriér

116. Japonský chin

116. Lakeland teriér

121. Bobtail

122. Pyrenejský horský pes

123. Skotský teriér

123. Bernardýn

125. Bulteriér

125. Malý hrubosrstý vendéeský baset

125. Vandéeský baset

128. Čivava

129. Lhasa apso

130. Bullmastiff

Šestá kategorie (nový příkaz se naučí za více než 100 opakování a uposlechnou ho v 30 % případů)

131. Shih-tzu

132. Baset

133. Doga

133. Beagle

135. Pekingský palácový psík

136. Bloodhound

137. Barzoj

138. Čau-čau

139. Bulldog

140. Basenji

141. Afghánský chrt