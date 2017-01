Šarmantní důstojník RAF, z něhož se stal sériový vrah. Přečtěte si příběh novodobého Jacka Rozparovače

Počátkem února roku 1942 sužovaly Londýn nálety německé Luftwaffe. Londýn se střídavě nořil do tmy, jeho obyvatelé se každou chvíli schovávali do krytů. Vláda zasedala v rozsáhlém londýnském podzemí, speciálně upravené pro tyto účely.

V téže době se vydala čtyřicetiletá Evelyn Hamiltonová za prací do Grimsby. Neměla manžela a svou předchozí práci ztratila, a tak cestovala s veškerým svým majetkem, pečlivě složeným v obrovském kufru, do Grimsby. Měla tam začít pracovat jako lékárnice. Před cestou se však ještě noc zdržela v Londýně. Ubytovala se v nocležně, a kvečeru si skočila pro něco do krámu. Zpátky se už nikdy nevrátia. Ráno ji našli uškrcenou a znásilněnou ležet na ulici. Elektrikář, který ji objevil, ihned přivolal policii. Ta od té chvíle začala pátrat po vrahovi, aniž by ovšem tušila, že se k Evelyn zanedlouho přidají další oběti.

Evelyn Oatleyová, pohledná pětatřicetiletá pokojská, bydlela v centru Londýna poblíž Soho. Měla vážnou známost a podle všeho vedla skromný a spokojený život. Našli ji uškrcenou a znásilněnou noc poté, kdy zemřela magistra farmacie Hamiltonová.

Další dva únorové dny přinesly další tři vraždy. Doris, Greta a Margharet byly zavražděny velmi podobným způsobem, a Scotland Yard si byl jist, že za vraždami stojí tentýž pachatel. Neměli však ponětí, kdo by to mohl být – nezanechával po sobě žádné stopy. podle nichž by bylo možné jej identifikovat. Londýn se zahalil do ponuré atmosféry strachu, a kromě všudypřítomné tísni z probíhající války se tak navíc přidala i obava o to, kdo bude další obětí neznámého sériového vraha. Lidé jej začali přirovnávat k Jacku Rozparovači, který vraždil o více než půlstoletí dříve než tehdy neznámý vrah.

K jeho odhalení přispěla až náhoda. Jednu z žen totiž viděli vycházet z restaurace, v doprovodu muže, který jí na ulici začal sahat pod kabát. Podle svědků je vyzvala, ať to nedělá. Když toho nenechal, začali se prát a muž ji začal škrtit. Přivolaný strážník se chtěl ženy zastat, ovšem muž mezitím utekl. Na místě však nechal stopu – část oděvu, na němž bylo napsané jeho vojenské číslo. Díky tomu policie zjistila, že jde o důstojníka RAF, a začala po něm pátrat.

Gordon Cummins byl dopaden o několik dní později a zadržen. Během soudu odmítl vypovídat, pouze uvedl, že nic neprovedl, nikoho nezabil a nemá s vraždami nic společného. Jeho otisky prstů se však našly na všech obětech, které zabil. Cummins byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Popraven byl v dubnu 1942 a pro Británii je stále symbolem druhého nejodpudivějšího sériového vraha po Jacku Rozparovači.