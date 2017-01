Jmenuji se Max a zabili mě v Sobiboru. Na Twitteru ožily oběti holocaustu, které USA odmítly přijmout

Tyto oběti nyní pomyslně ožívají na twitterovém účtu, díky němuž si má širší veřejnost jejich osudy připomenout. Jejich tweety jsou psané v ich formě, jakoby skutečně mluvili. Ke každému tweetu je přiřazena příslušná fotografie. Účet tak vyvolává velmi silné emoce. Což byl také cíl jeho tvůrce, Američana Russela Neisse.

My name is Max Wolff. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz