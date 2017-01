Dnes je Mezinárodní den komplimentů. Tady je 6 rad jak je dávat a jak přijímat

Věděli jste, že když druhého pochválíte, bude k vám cítit větší sympatie? Pochvala vyvolává pozitivní pocity, po kterých podvědomě toužíme a někdy aniž bychom si to uvědomovali, tak pochvalu vyhledáváme. Trendem současnosti je obor pozitivní psychologie, který se soustřeďuje na všechno pozitivní, co se nám děje a co cítíme.

„Jednou z nejúčinnějších metod je každý večer vypsat si alespoň tři věci, které se nám během dne povedly a z nichž jsme měli radost,“ zmiňuje psycholožka a koučka Kamila Jetmarová. Stane-li se, že nemáme zrovna „dobrý den“, doporučují odborníci prokázat druhým laskavost. „Udělat někomu radost, ať už je to maličkost jako úsměv nebo milé slovo, pochválit druhého a vidět, jak se rozzáří, to nás udělá šťastnými. Vždyť miliardáři jako Bill Gates nebo Warren Buffett říkají, že právě podpora druhým jim pomohla poznat pravé štěstí,“ doplňuje Kamila Jetmarová a radí: „Chvalme, dávejme komplimenty, říkejme lidem hezké věci – nejen proto, že se nám to vrátí.“

Tři tipy, jak dávat komplimenty

1) Povyšte kompliment na další úroveň

„Jakýkoli kompliment udělá radost. Ale kompliment ,na míru‘ pomáhá v člověku budovat ještě větší pocit jedinečnosti,“ říká Kamila Jetmarová. Nezůstávejte jen u „hezkého trička“ nebo „pěkného účesu“. Přizpůsobte lichotku konkrétní osobě a vysvětlete, proč si to myslíte. Např. „Tahle barva ti sluší, zvýrazňuje tvoje oči,“ nebo „V těch šatech vypadáš skvěle, tvoje postava v nich dokonale vynikne.“

2) Fantazii se meze nekladou

Nejupřímnější je pochválit člověka z očí do očí ve chvíli, kdy se příležitost ke komplimentu namane. Není na co čekat. Buďte však trochu kreativní a zapojte fantazii – pusťte výstižnou písničku, potěšte květinou se zajímavým vzkazem, nebo překvapte drobnou pozorností. Stačí dát maličkost, která potěší každého, třeba želatinové medvídky Haribo.

3) Oceňte osobnost toho druhého

Přestaňte být povrchní a nehodnoťte pouze zevnějšek. Jestliže se cítíte v přítomnosti dané osoby příjemně, rozumíte si a můžete spoustu věcí řešit narovinu, bez obav odkryjte své sympatie. Oceňte intelekt druhého člověka, zmiňte, jak na vás působí a vyjádřete k němu důvěru například takto: „Jsi velmi upřímný člověk, působíš na mě velice otevřeně. Můžu s tebou probrat úplně všechno.“

Tři tipy, jak přijímat komplimenty

1) Neoplácejte kompliment ihned

Když vám někdo vysekne poklonu, neznamená to, že ostatní musíte také okamžitě za něco pochválit. Za vřelá slova hezky poděkujte a obdařte toho druhého úsměvem. Nenuťte se kompliment ihned oplácet jen z obavy, abyste nepůsobili marnivě.

2) Lichotku si zapamatujte

Začne váš mozek pochybovat o komplimentu, jakmile obdržíte lichotku? Nebo ještě hůř, pustíte se do pochybování o sobě samých? Až budete příště pochváleni, zapamatujte si tento moment a přemýšlejte o tom, proč se cítíte zvláštně. Čím dříve začnete věřit tomu, že si kompliment zasloužíte, tím snadněji jej přijmete a udělá vám radost.

3) Soustřeďte se na řeč těla

Z neverbálního způsobu vyjadřování občas získáme mnohem víc informací než ze slov samotných. Držení těla ovlivňuje to, jak přemýšlíme a jak nás ostatní hodnotí. Okolí vnímá sebevědomé vystupování pozitivně. Pokud se budeme cítit dobře, nebudeme pochybovat ani o vyjádřeném komplimentu.