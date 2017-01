Revoluce ve světě Star Wars. Osmý díl nezačne ikonickými titulky

I když je zpráv o příštím filmu ze světa Hvězdných válek pomálu, režisér v pořadí už osmého filmu Rian Johnson vypustil informaci, která by mohla fanoušky pořádně pobouřit. Epizoda VIII by totiž nemusela začít úvodními titulky. Tedy alespoň částečně.

Podle nejnovějších zpráv by měl úvod filmu vypadat jinak, než na co jsme u Star Wars zvyklí. Žluté rolovací titulky, které k hlavním filmům ságy neodmyslitelně patří, by měla nahradit scéna, které přesně naváže tam, kde skončil děj filmu Síla se probouzí. Podle režiséra bychom tak nejprve měli vyslechnou dialog mezi Lukem Skywalkerem a Rey a až poté by měly přilétnout titulky.

Po titulcích by se měl děj posunout o dva roky dopředu. Neuvidíme tak zotavení Finna, přesun základny povstalců nebo ranou fázi výcviku Rey a Kylo Rena. Podrobnější popis těchto událostí by měly obstarat doprovodné knihy, které se kolem Vánoc dostanou na pulty obchodů.

Co na zprávu říkáte, budou vám titulky na úplném začátku filmu chybět?