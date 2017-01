Sexuální dysfunkce trápí celosvětově 45 % žen, v Česku má potíže každá desátá

Z této skupiny má pak 56 % žen problémy se sexuální touhou, 53 % se vzrušivostí. V České republice má podle posledního výzkumu určitou poruchu v sexuální oblasti jen 11 % žen. Jedním z důvodů je podle odborníků fakt, že se Češky stále bojí o svých problémech mluvit. „Přestože se situace postupně zlepšuje, sexuální oblast stále zůstává pro většinu české populace tabu. Ženy by se však neměly stydět s problémy prvně svěřit svému partnerovi. Pokud jsou jejich obtíže fyziologického rázu, je nutné navštívit odborníka. Je-li žena fyzicky zcela v pořádku, ale potíže se sexem přetrvávají, pak je dobré vyhledat pomoc psychiatra či sexuologa,“ radí Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon, který se sexuální problematikou zabývá.

Jako sexuální dysfunkce bývají označovány dlouhodobé či opakované problémy spojené se sexuální touhou, vzrušivostí, orgasmem či bolestivé stavy pociťované při sexu. Ženy se s nimi mohou potýkat kdykoliv v průběhu života, velmi často se dostavují například v přechodu. Některé dysfunkce mohou mít čistě fyziologický původ, jiné jsou ovlivňovány především psychickým stavem, ale může se na nich podílet třeba i výchova a velmi často i určité sexuální trauma. „O ženských sexuálních dysfunkcích se ještě do nedávna příliš nemluvilo. U žen mnohem víc než u mužů je to komplexní záležitost, do které se promítá psychika, emoce, dosavadní zkušenosti i životní styl,“ vysvětluje Adam Durčák.

Někdy pomůže předehra i ozvláštnění styku

Mezi nejčastější sexuální dysfunkce u žen patří nedostatek či ztráta sexuální touhy, nedostatečné prožívání sexuální slasti či dysfunkční orgasmus. Podle studie amerického Centra plánovaného rodičovství z roku 2009 dokonce až 75 % žen není při samotném pohlavním styku vůbec schopno dosáhnout uspokojení a 5 % žen jej nezažilo nikdy. I u těchto problémů hraje důležitou roli vzájemná komunikace. Pro ženy je totiž sex víc než jen akt, vnímají jej jako intimní, emoční prožitek, který rozvíjí jejich partnerský život. Proto je dobré zapojit předehru či styk oživit například i erotickými pomůckami, které zážitek z něj ještě umocní.