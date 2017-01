Švédskou královskou rodinu pronásledují duchové, že by Valdštejn?

Palác Drottningholm (česky „Královnin ostrůvek“) byl vystavěn v 17. století na ostrově Lovön nedaleko Stockholmu. Kromě nádherného barokního divadla nebo čínského pavilónu se palác pyšní také souborem manýristických soch z dílny nizozemského sochaře Adriaena de Vriese. Ačkoliv se málokde zmiňuje původ těchto umělecky i historicky hodnotných děl, dramatické podobizny antických hrdinů by mnohým Čechům mohly připomenout sochy zdobící zahrady pražského Valdštejnského paláce. A nebyla by to náhoda.

Originální Vriesovy sochy zkonfiskovala a z Prahy na konci třicetileté války odvezla švédská armáda. Zahrady dnešního Senátu tak zdobily pouze mezi lety 1625 a 1648. Do českých zemí se nikdy nevrátily, dnes jsou u nás nahrazeny kopiemi. Že by tak okolo Drottningholmu obcházel duch jednoho z nejmocnějších českých vojevůdců a šlechticů, Albrechta z Valdštejna?

Když vezmeme v úvahu, kolik úsilí vynaložil na stavbu monumentálního raně barokního paláce, který měl konkurovat Pražskému hradu, jistě by se mu švédské rabování nelíbilo. Za oběť Valdštejnskému paláci na začátku 17. století padlo 26 domů, šest zahrad, dvě cihelny, slavná Písecká brána, jež stála u dnešního Pálffyovského paláce, a v neposlední řadě také zahrada nedalekých augustiniánů. Vriesovy sochy byly největší chloubou zahrad vystavěných v italském stylu.

Ať už palácem Drottningholm obchází duch kohokoliv, myslí to s královskou rodinou asi dobře. Loni přivítali královští manželé hned dva vnuky. Korunní princezně Viktorii se v březnu narodil syn Oscar, princi Carlu Philipovi a jeho ženě Sofii o měsíc později syn Alexander. Těsně před Vánoci sice zemi vyděsily závratě královny Silvie, kvůli nimž musela být hospitalizována, v nemocnici však strávila pouhé dva dny a stejně jako britská královna Alžběta se rychle vrátila do pracovního procesu.