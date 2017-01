V nenápadném vánočním přání se ukrývala vzácná pětilibrovka, která má hodnotu 1 580 000 korun

Příběh začíná v prosinci 2016, kdy známý britský umělec Graham Short oznámil, že na čtyři britské bankovky – na jejich plastovou část – vyryl portrét Jane Austenové. Upozornil Brity, aby si dávali pozor, jaké bankovky se jim dostanou do rukou.

Portrét Jane Austenové má pouhých 5 milimetrů. Vedle něj jsou pak umístěny citáty z jejích románů, například z Pýchy a předsudku nebo z Mansfieldského panství. Kdo pětilibrovou bankovku s portrétem a nápisem objeví, získá něco jako zlatý jackpot. První pětilibrovka s tímto zvláštním nápisem se objevila v prosinci roku 2015, další nyní a ještě dvě jsou v oběhu. Bankovka má hodnotu neuvěřitelných 50 tisíc liber, což je v přepočtu zhruba 1 580 000 korun.

Graham Short se rozhodl takto bankovky dokrášlit kvůli blížícímu se výročí dvou set let od úmrtí slavné anglické spisovatelky. Bankovky, na kterých je miniaturní rytina vytvořená, jsou pouze pětilibrové – jsou to ony nejnovější platidla, na nichž je portrét slavného britského ministerského předsedy Winstona Churchilla.

Ačkoliv by nálezci mohli ze své bankovky vytěžit hodně peněz, podle informací britské BBC si zatím oba dva nálezci hodlají vzácnou bakovoku ponechat. „Nevím, jestli z toho nejsem zklamaný,“ uvedl na to konto Graham Short, „chtěl jsem, aby jim to vyneslo nějaké peníze. Ale hlavní je, že to oba dva učinilo šťastnými.“