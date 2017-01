5 nejutajenějších míst světa. Na jednom se skrývají i vzorky z Česka

Globální úložiště semen se nachází na norském souostroví Špicberky, poblíž města Longyearbyen, které je za polárním kruhem. Semena jsou v obřích ledových halách zmražena na teplotu mezi minus 10 až minus 20 stupňů, což by mělo zajistit jejich perfektní stav i za stovky let.

Toto zcela ojedinělé zařízení navrhl vědec Carry Gowler, aby si lidstvo zachovalo co nejvíce rostlin v případě globální krize, přírodní katastrofy nebo jaderného výbuchu. Vše zaplatila norská vláda a vzorky zde v podzemní jeskyni se speciálně udržovanými podmínkami mohou zdarma od roku 2008 skladovat všechny země.

2. Havajský ostrov Ni’ihau – návštěva jen na pozvání, ale kontaktovat místní nesmíte

Ni'ihau je nejmenší obydlený ostrov amerického tichomořského souostroví Havaj. Bylo by to ideální místo pro lidi, kteří milují odlehlá místa bez masové turistiky. Jenže to není pořád možné.

Majitelé ostrova vydali v roce 1915 zákaz vstupu cizích osob, aby uchovali zdejší tradiční způsob života. Platí to dodnes, ale kvůli získání finančních prostředků, sem můžete přijet na placenou půldenní návštěvu, ovšem nesmíte při ní nijak kontaktovat zdejší obyvatele. Těch je kolem 170. Jejich počet se ale snižuje, protože žít zde není nijak snadné a dobrovolná izolace neláká mladou generaci.

Havajský ostrov Ni’ihau. • Foto Flickr

V důsledku izolace nejsou na ostrově dodnes automobily, není zde ani metr zpevněné silnice, jezdí se na koni či na kole. Několik lidí má rádio či televizi (ne s programem, ale na pouštění filmů). Není zde žádný policista, ani lékař. Elektřina se získává ze solárních panelů a potraviny se dovážejí z havajského ostrova Kauai.

Od roku 1987 sem můžete přijet přes cestovní kancelář vrtulníkem na výlet, ale jen na půl dne. Žádné ubytovací zařízení zde i tak není. Nesmíte hovořit s žádným místním obyvatelem, ani ho nijak kontaktovat. Od roku 1992 jsou povoleny vždy na několik hodin denně i lovecké výpravy.

Na ostrov smí kromě místních jen američtí vojáci, ale základnu zde nemají ani oni.