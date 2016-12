Fotograf vyfotil z helikoptéry dosud nekontaktovaný amazonský kmen

Fotograf se však nevydal do džungle na vlastní pěst, nýbrž pomocí helikoptéry. Ta v oblasti brazilsko-peruánské hranice vyvolala značný rozruch a upoutala pozornost i několika mužů, kteří se na s úžasem dívali.

Snímky uveřejnila brazilská i peruánská média, následoval pak britský Telegraph nebo třeba Daily Mail. Média uvádějí, že ač fotograf sám uvedl, že se jedná o unikátní nekontaktovaný kmen, neznamená to, že by tento kmen nevěděl o přítomnosti okolní civilizace. Tyto kmeny se totiž vyznačují sice původním způsobem života, který už desetiletí kopírují od svých předků, o okolním vyspělém světě ale vědí. Rozdíl od kmenů kontaktovaných však je ten, že se s civilizací nechtějí setkat a v důsledku toho stále ustupují hlouběji do pralesů.