Nejdražší obytný dům světa stál 7 a půl miliardy korun. Co v něm všechno je?

Vypadá to jako stavba stará několik století, je to ale jen dokonalá replika zámku postavená v letech 2008 až 2011. Jmenuje se Château Louis XIV a podle dostupných údajů je to nejdražší obytný dům na světě. Loni byl prodán novému majiteli z Blízkého východu (jméno zůstalo v utajení) za 301 milionů dolarů, což je dnes v přepočtu 7,6 miliardy korun.