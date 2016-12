Budou žít Češi na Měsíci? Evropská kosmická agentura tam chce postavit vesnici

Když loni v červenci nastoupil Němec Johann-Dietrich Wörner na místo generálního ředitele Evropské kosmické agentury, málokdo věřil jeho slovům, že by měl vzniknout reálný projekt Evropanů na trvalé osídlení Měsíce. Ovšem Wörner teď tvrdí, že plán přilákal pozornost z celého světa a že by se měl skutečně realizovat. Členským státem agentury je přitom i Česko.

Futuristické plány na trvalé osídlení Měsíci, o kterých hovoří Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) prý mají velkou podporu po celém světě. „Vesnice na Měsíci je dalším krokem ve výzkumu vesmíru,“ říká Johann Dietrich Wörner.

Vesnice by měla vzniknout někdy po roce 2030 a měla by to být stálá základna pro vědu, obchod, průzkum nerostů a dokonce i turistiku.

Ředitel Wörner podle britského listu The Guardian potvrdil, že na schůzce ministrů členských zemí ESA ve švýcarském Lucernu bylo rozhodnuto o financování tohoto projektu. Protože členskou zemí agentury je i Česko, mělo by se tyto odvážné plány týkat i nás. Evropská kosmická agentura má jenom na letošní rok rozpočet 5,25 miliardy euro.

„Máme už seznam zájemců z celého světa, kteří by se konkrétními nápady chtěli podílet na vzniku konceptu Měsíční vesnice,“ dodává Wörner. Podle něj se jedná především o firmy a do projektu se hodlá zapojit i americká NASA.

„První kroky, aby se stala trvalá měsíční základna realitou, byly učiněny,“ vysvětluje ředitel Wörner.

S plány vlastních základen na Měsíci ale pracují také Rusové a Číňané. Američané zase uvažují v budoucnosti o letu na Mars.

Předkládáme vám i několik fotografií, jak by mohla vesnice na Měsíci vypadat, ale v tomto případě se jedná pouze o nápady, ne o reálné návrhy.