Luděk Staněk: Být komikem je psychicky náročný způsob obživy

Staňkův Pořad na internetové televizi Stream už rok a půl pátrá, baví a informuje o všech hloupých, nevkusných, ba odpudivých televizních pořadech, které jsou na českých stanicích k vidění.

Kromě toho Luděk vystupuje spolu s Milošem Čermákem (opět ex-Reflex, neuvěřitelné!) jako stand-up komik s pořadem NightyNight. „Šlape to dobře. S Milošem jako velcí fandové stand-upu navazujeme na to, co tu zaseli lidi z Underground Comedy. Ti reagovali na začátky projektu Na stojáka, které byly trochu hloupé – lidi tam dělali spíš scénky než stand-up, z čehož už se naštěstí dostali.

Pro psýché muže, jemuž je už několikátým rokem krásných 39 let, je však prý „tenhle způsob obživy trochu náročnější: ve čtyřiceti letech se najednou rozhodnete, že budete za klauna. Upřímně, moje maminka byla zdrcená.“

Ještě aby ne, vždyť její syn dělával šéfredaktora barevných a lesklých časopisů, a teď tohle!

