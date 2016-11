Herečka Barbora Poláková: Uživit se humorem v Česku není žádná legrace

Šaškování, špásování, švanda, smích, humor, zábava. Sitcom, stand-up, komedie, klauniáda, parodie, groteska, fór, skeč. To jsou naše odvěké zbraně proti blbé náladě: klaunský červený nos a klaunovy červené trenky visící na Hradě. O podstatě povolání toho, kdo baví publikum, ale po jeho odchodu zůstává sám, jsme mluvili s osmi vtipnými lidmi. Všichni se už pár let humorem živí (a leckdy i uživí), ale co za to? A jak na to? Během následujícího týdne vám odpovědí dvě herečky-zpěvačky, jeden spisovatel zkřížený zpěvákem, nějací ti stand-up komici, neortodoxní youtuber, kreslíř-humorista i principál-kabaretiér. A začneme Barborou Polákovou!

Fantastické video k jejímu největšímu hitu s názvem Nafrněná má po roce a čtvrt své existence na YouTube neuvěřitelných dvacet miliónů zhlédnutí. Není divu: pestré defilé českých hereček do chytlavé melodie sází přesně odposlouchané pomlouvačné hlášky plné přetvářky a podlosti: „Když se to prrrsim tě říká, se to prrrsim tě ví… Každej ví líp než ty, kdo jsi a co se teď říká…“

Zpěvačka, herečka a přebornice přesných postřehů Barbora Poláková (33) zazářila v médiích před pěti lety díky představení Blonďatá bestie v A studiu Rubín; pohotová politická satira tehdy pomohla z českého veřejného dění vygumovat poslankyni za Věci veřejné Kristýnu Kočí. Ale že by slečnu Polákovou tenhle kousek někdy živil?

„Neblázněte, to bylo celý zadarmo. Dostávali jsme tisíc korun za představení,“ konstatuje. „Si to spočítejte, Rubín má asi šedesát míst, hrálo nás tam asi sedm… Nebyly za to peníze, a navíc to nebyla žádná role.“ A co její hit Kráva o „vnitřním rozporu týkajícím se hloupého svátku svatého Valentýna“? Přineslo dvanáct milionů zhlédnutí na YouTube nějakou tu korunu? „Ne, a nikdy jsem toho nelitovala. Odmítla jsem k tomu videu přilepit reklamy. Vzniklo jako vtip a tak by to mělo navždy zůstat.“

Za svou první výdělečnou komediální roli považuje Barbora Poláková úlohu v Neviditelných, třináctidílném vodnickém seriálu někdejšího šéfredaktora Reflexu Radka Bajgara: „Byla to moje první placená komediální role, ale nebýt vaší otázky, nikdy bych o tom takhle nepřemýšlela. Peníze pro mě totiž nikdy nebyly důležité, kvalita je vždycky přednějsí.“

Pro mnohé byla nezapomenutelná i jako naivka Marta ze sitcomu ČT Marta a Věra, v němž si zahrála se Sabinou Remundovou a svým přítelem Pavlem Liškou, s nímž momentálně čeká druhé dítě – přičemž to první prý už teď, v roce a čtvrt, na rodiče vědomě zkouší fóry. „Myslím, že my Češi máme dobrý smysl pro humor, že si umíme udělat z věcí legraci,“ říká fanynka britského komika Rickyho Gervaise nebo Kanceláře Blaník.

„Mám jiný názor než pan prezident a nemyslím si, že ,třetina obyvatel této země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelektʻ, jak prohlásil v roce 1992 v tehdejším Federálním shromáždění. Chci věřit, že jsou chytří a že jsou šprýmaři, že většina lidí má nadhled a umí si ze sebe udělat srandu. Jsem mezi takovými lidmi odmala, v deseti letech jsem začala chodit do divadelní školičky, vedené mimo jiné Davidem Dvořákem, a to považuju za naprosto určující životní zkušenost. To oni můj humor tvarovali.“

