CNN omylem vysílala porno. Hoax, který se šíří Amerikou

Chyby se občas prostě stávají. Každá má ale jiný dopad, zvlášť pokud třeba pracujete pro CNN. Zatím není jasné, jak se to stalo. Fakt ale je, že americká a britská média včera zveřejnila zprávu, která se týkala chyby televize CNN - ta prý vysílala transsexuální porno. Je to ale opravdu tak?

Odpověď zní, že nikoliv. Mluvčí televize CNN včera uvedl, že televize nemá žádné informace o přerušení vysílání v oblasti Massachusetts (konkrétně Bostonu, kde k vysílání porna mělo údajně dojít). Stejně tak k přerušení nedošlo ani v New Jersey, jak uvedl nepravdivě britský internetový deník Independent.

Lokální poskytovatel TV programů, RCN, je zodpovědný za většinu vysílání v New Jersey. A zdá se, že je to právě tento poskytovatel, kdo byl vlastně hlavním terčem hoaxu. Právě tohoto poskytovatele kabelové televize totiž hoax označil za hlavního viníka údajného vysílání porna. Independent si ještě přisadil a rozvinul teorii, že to některý ze zaměstnanců mohl dokonce udělat nikoliv omylem, nýbrž záměrně.

Zatím není jasné, jestli bylo cílem vypuštění této nepravdy poškození americké stanice CNN, nebo zda šlo pouze o žert. Faktem ale je, že zprávu převzala bez ověření britská i americká média. Z britských již jmenovaný Independent, který ale vlastní ruští vlastníci. Z amerických médií pak například The International Business Times, The Wariety, Fox News nebo Esquire.