Čeští muži objevují kouzlo whisky. Pijí ji s ledem, k pivu a mají více oblíbených značek

V českých hospodách už to v rámci pití tvrdého alkoholu není zdaleka jen o čtyřech klasikách: rum, vodka, fernet a zelená. Stále častěji se na bary dostává i whisky. Nápoj už dávno není jen výsadou anglických džentlmenů, a tak se whisky řadí mezi nejvíce importovaný tvrdý alkohol do Česka.

Stále však platí, že samotný akt pití whisky je pro Čechy něčím výjimečným. Za svůj život ji ochutnalo 95 % konzumentů tvrdého alkoholu. Zhruba polovina z nich pak whisky pije i nadále. Ve způsobu konzumace vede servírování s ledem. Na druhém místě je čistá whisky, na dalších místech se pak umístily různé koktejly. Vyplývá to z výzkumu, který provedla společnost Stock Plzeň-Božkov.

Pokud dojde k pití whisky v baru, nebojí se ji Češi kombinovat s pivem. Zatímco u mladších pijáků (22 – 29 let) existuje hned několik oblíbených značek, ti starší (30 – 45 let) mají pouze jednoho či dva favority. Výzkum dále uvádí, že pro whisky neexistuje jedna typická příležitost, při níž by ji lidé pili. V porovnání s ostatními druhy alkoholických nápojů se tento alkoholický nápoj o něco více pije pro uvolnění a odpočinek po dlouhém, náročném dni, kdy si chcete vychutnat kvalitní drink. Nejčastější whisky v česku je ta irská, následovaná americkou a skotskou.

Do whisky navíc můžete i investovat. První investorský index The Rare Whisky Apex 101 Index vznikl před osmi lety a aktualizuje se každých šest měsíců. Své peníze se ale nevyplatí vložit do obyčejných lahví. Pro investory jsou zajímavé kusy pocházející z destilérek, které ukončily výrobu, jedná se o tzv. tiché palírny. Žádané jsou i prémiové whisky a limitované edice.

Milovníci whisky založili hongkongský Platinum Whisky Investment Fund, který má ve správě až 15 000 lahví. Většina z nich pochází ze Skotska a část také z Japonska.