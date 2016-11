Revoluční design, nebo past na cykloteroristy? Návrhářka představila helmu z papíru

Papírová lepší než žádná? Tohohle hesla se zřejmě držela mladá návrhářka z New Yorku Isis Shifferová, která navrhla první funkční cyklistickou helmu vyrobenou z kartonu. Ochranná pomůcka se dá složit do tašky a funguje prý jako klasická přilba.

Shifferová tvrdí, že její vynález má ochránit zejména lidi ve městech, kde je populární sdílení jízdních kol. Lidé si tu bicykl mohou kdykoli půjčit, ale řada z nich s sebou klasickou neskladnou helmu na kolo zkrátka nenosí. EcoHelmet, jak svůj výtvor nazvala, prý ochrání hlavu i před údery ze všech úhlů jako klasická přilba, a má navíc tu výhodu, že se dá lehce složit až na velikost knihy a uklidit do jakékoli tašky.

Za svůj vynález obdržela autorka Mezinárodní ocenění pro mladé designéry Jamese Dysona. Její papírová helma je na povrchu opatřena voděodolnou, biologicky rozložitelnou vrstvou, která chrání papír proti povětrnostním vlivům a na dešti vydrží nepromoknout až tři hodiny.

Díky ocenění jí připadl grant ve výši téměř jednoho miliónu korun a designérka z New Yorku se hodlá pustit do nasazení helmy v praxi. Svůj vynález by chtěla distribuovat přes stojany s koly na pronájem v Londýně a cena jednoho kusu by odpovídala zhruba 130 korunám. Přilba však ještě nesplnila potřebné testy a chybí jí i nutná certifikace. Takže nezbývá než čekat, jak její účinnost posoudí vědci v laboratořích.