Žena našla v šatech od Zary všitou myš

Mezi ženou a značkou Zara teď dochází k tahanicím a vzájemnému obviňování. Firma totiž nechce uznat, že si žena koupila šaty s již zašitou myší. Argumentují, že šaty si koupila žena v červenci, a kdyby tam byla již při nákupu, musela by si toho přece všimnout.

Cailey Fieselová však trvá na svém a Zara tak postupně mění svůj přístup. “Případ ještě řádně prošetříme,” uvedl ředitel značky ve svém tiskovém prohlášení. “Na výrobě oblečení si naše znaka dává zvlášť záležet, je nutné tento případ podrobit důkladnému šetření,” dodává. Blíže se však k objevu nevyjádřil.

O tom, že je krajně nepravděpodobné, že by se myš do šatů dostala až poté, co jej žena zakoupila svědčí také fotografie, které majitelka oblečení umístila na sociální sítě. Myší noha je totiž do oblečení skutečně všitá, a těžko si představit, a to nikoliv ručně, nýbrž strojově vedenými stehy.

Žena si šaty vzala z šatníku poprvé po více než pěti měsících, kdy je zakoupila v Greenewichi v americkém Connecticutu. Podle etikety pocházejí z Turecka. Fiesová stále tvrdí, že si všitého zvířete dříve nevšimla, a až zápach, který nešlo z jejího šatníku odstranit, ji upozornil na to, že s šaty bude něco v nepořádku. Když je totiž vytáhla ze skříně a vzala si je do práce, zápach “šel s ní”. Podle informací amerického tisku nechce žena nechat případ jen tak. S výměnou šatů se nespokojila, požaduje po Zaře odškodné. Na případ si najala dokonce právníka, který tvrdí, že jeho klientka utrpěla značný šok, který vedl až k depresím. Od firmy tak požaduje odškodné. V jaké výši, to právní zástupce žalobkyně nesdělil.

Žena našla v šatech od Zary myš, kterou někdo všil do límce • Foto archiv

Není to poprvé, co je Zara středem pozornosti médií. Před dvěma lety zaujala svým oděvem, který se nápadně podobal oblečení, které museli nosit židovští vězňové v koncentračních nacistických táborech. Na halence podobné vězeňskému mundúru nechyběla židovská Davidova hvězda. Tento kus však po značné kritice Zara stáhla z prodeje.