Podívejte se do nejlevnějšího hotelu světa, pokoj na noc stojí 10 korun

Hotel Faridpur ve stejnojmenné čtvrti bangladéšského hlavního města Dháky je považován za nejlevnější na celém světě. Najdete zde postel na jednu noc i za 30 taka, což je v přepočtu pouhých 10 korun. Zda je tento hotel skutečně nejlevnější na planetě, to se dá jen těžko ověřit, ale podívat se do něj rozhodně stojí za to.