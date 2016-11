Populární tyčinka naštvala své fanoušky, ubylo v ní čokolády a zvětšily se mezery

Problému se sníženým obsahem čokolády se včera v několika příspěvcích velmi podrobně věnovala britská BBC. Mimo jiné si všimla, jak na rozšiřování mezer mezi jednotlivými tobleronskými “Matterhorny” reagovala veřejnost.

Na sociální síti Twitter se například rozšířilo heslo, které naštvaní zákazníci posílají výrobcům tyčinky: “Mind the gap,” vzkazují. To je narážka na hlášení z londýnského metra, kde se v každé stanici hlásí “Mind the gap between the train and the platform”. Hlášení Londýňany upozorňuje na malou mezeru mezi přijíždějícími vagony metra a nástupištěm.

Mezera mezi vlakem a stanicí je však vskutku malá, na rozdíl od mezery mezi jednotlivými kousky čokolády v tyčince Toblerone. Podle reakcí na sociálních sítích je tato mezera (“gap”) podrazem na zákazníky.

Tyčinka má nejen větší mezery mezi jednotlivými trojúhelníky, ale také jsou tyto trojúhelníky tenčí. Společnost Mondelēz International se však brání a tvrdí, že chtěla zachovat cenu oblíbené tyčinky, a proto se rozhodla ke snížení jejího čokoládového obsahu. Zvýšení ceny čokolády proto výrobce nakonec dohnalo k nelehkému rozhodnutí, které se projevilo právě tímto způsobem.

Je pozoruhodné, jaké vášně ve Spojeném království i ve Spojených státech dokáže vyvolat snížení obsahu čokolády v určitém oblíbeném výrobku. Ze zpráv BBC plyne, že co do oblíbenosti byl dokonce článek o Toblerone, která “zhubla” populárnější, než sledování amerických voleb.