Sourozenci vyhráli halloweenskou noc v Draculově hradu. Bylo to příšerné, tvrdí

Tami a Robin Varmovi jsou sourozenci, momentálně žijící v Ottawě. Díky vítězství v soutěži Airbnb se však vydali do Evropy a v Rumunsku si vybrali svou výhru na slavném hradě Bran. Ten, jak píše server CBC, nehostil na 70 let žádného nocležníka. Hrad je sice častým turistickým cílem jak pro místní, tak pro cizince, přespání na něm však proběhlo naposledy v roce 1946, když po 2. světové válce posloužil jako dočasné přístřeší.

“Bylo to naprosto příšerné,” uvedla Tami Varmová, která se údajně na hradě velmi bála. “Museli byste to cítit, být tam,” řekla serveru CBC. “Z hradu čiší jeho historie,” doplnil svou sestru Robin. “Byla to opravdu velmi zvláštní noc,” dodává bratr. “Jakoby hradem chodil ďábel. Cítila jsem zlo, které jako by bylo v hradě přítomné. Cítíte jej ze zdí hradu. Cítili jsme, že na hradě nejsme sami,” uvedla Tami s tím, že i když fyzicky na hradě s bratrem zřejmě sami byli, stále cítili přítomnost “něčeho dalšího” okolo nich.

Sourozenci uvedli, že jim “přálo” i počasí, které bylo mlhavé a pošmourné, chladné a depresívní - zkrátka přesně takové, jaké jej sourozenecký pár zná z filmů o hraběti Draculovi. Noc opravdu strávili v připravených dvou rakvích, které jsou na hradě k dispozici. Spát se však prý příliš nedalo, vzhledem k větru, který vytvářel údajně “děsivé” zvuky. “Nespala jsem ani chvilku,” uvedla Tami.

Hrad Bran leží na pomezí Sedmihradska a Valašska, nedaleko od historického města Brašov v Sedmihradsku, kde se kromě rumunštiny je častým jazykem také němčina - město stejně jako hrad vystavil Řád německých rytířů. Stavba z druhé poloviny 14. století je oblíbeným turistickým místem Rumunska, nejen pro svůj interiér, ale také pro pozoruhodný pohled, který svým návštěvníkům skýtá.

Je vystavěn na skalnatém ochozu, podobně jako mnoho českých hradů, což mu dodává punc majestátnosti. Valašský hrabě Dracula, který žil v letech 1431 - 1477 a který proslul svou krutostí a také krvavým výbojům proti Osmanské říši, na hradě zřejmě pobýval během svých válečných tažení.