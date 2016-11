Jen 8 minut – tolik trvá cesta na nové vůbec nejkratší mezinárodní letecké lince světa

Posadíte se, připoutáte se, podíváte se z okénka a už přistáváte. Ne, to není vtip, to je realita na vůbec nejkratší mezinárodní letecké lince na světě, která zahájila provoz se středu ráno. Let trvá pouhých 8 minut a spojuje švýcarské letiště St. Gallen-Alternhein s německým městečkem Friedrichshafen.