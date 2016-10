Když se děti mazlily s aligátory: Bizarní americký zábavní park by dnes okamžitě zakázali

Joe Campbell často a rád tvrdil, že má v parku i aligátory, jimž je přes 500 let. A to navzdory tomu, že se tento americký druh málokdy dožije více než půl století. To je ale asi to poslední, co by člověka žijícího v současné době překvapovalo. V areálu jste si totiž mohli rovněž koupit nespočet výrobků z kůže aligátorů (včetně bot či kabelek), obdivovat cvičeného jedince, který se spouštěl z pětimetrové skluzavky, pozorovat zápasení lidí s těmito plazy, či posadit vlastní dítě na osedlaného aligátora a fotit si jejich bizarní putování po parku.

Nejzvláštnější na celé věci je, že až na jednu zprávu o pokousání z roku 1915, neexistuje záznam o jakémkoliv dalším bezpečnostním incidentu uvnitř areálu. Aligátorům se ale často dařilo utéct. A to buď díky záplavám nebo horlivým studentům, kteří se je opakovaně pokoušeli odnášet na kolej. Když se k tomu přidaly hlasité zvuky, které plazi v noci vydávali, farma se nakonec musela v roce 1953 přestěhovat.

Kalifornská farma aligátorů byla zavřena v roce 1984. Nebylo to ale kvůli tomu, že by snad začala vadit úřadům či ochráncům zvířat. Šlo čistě o návštěvnost. Ta klesla pod 50 tisíc lidí za rok, a tak se majitelům provoz již prostě nevyplatil. Fotografie z tohoto bizarního zábavního parku byly před časem objeveny v knihovně Los Angeles a vy si je nyní můžete prohlédnout v naší galerii.