Kulinářský zázrak: Restaurace v Tokiu má 2 Michelinské hvězdy, ale jen 6 míst pro hosty

Odborníci na gastronomii i hosté to přirovnávají k zázraku. Podle mnohých dostanete nejlepší sushi na světě právě zde. Restaurace Sushi Sawada v japonském Tokiu je přitom téměř neviditelná. Tato malinkatá rodinná firma sídlí ve třetím patře a má pouhých 6 míst pro hosty. Ale dvě Michelinské hvězdy. Jak je to možné?

Sushi Sawadu najdete ve známé čtvrti Ginza a přestože je dnes známá po celém světě a má Michelinské hvězdy, nápis na domě je pouze v japonštině, stejně jako u vstupu ve třetím patře. Také její majitel a šéfkuchař Kodži Sawada mluví pouze japonsky. Je slavný kvůli svému skvělému jídlu a ne kvůli řečem, které jiní slavní kuchaři tak rádi vedou v televizi či v časopisech.

Jeho manželka komunikuje alespoň trochu anglicky, protože zájem návštěvníků z ciziny je velký. Jenže dostat se sem vyžaduje trpělivost – míst je pouze několik a také s otvíracími hodinami se mimořádně šetří. V pondělí mají zavřeno, v úterý až pátek obědy od 12 do 14, večeře od 18 do 20:30. V sobotu jen do 19:30, ale otevřeno „už“ od 17. V neděli pouze obědy. Důvod? Jídlo připravuje pouze pan Sawada a pomáhá mu pouze jeho manželka.

Podnik přesto báječně prosperuje, ostatně oběd či večeře pro jednoho hosta stojí v přepočtu vice než 6000 korun. Ovšem Japonsko není levná země a některé ryby, z kterých se zde dělají jídla, jsou extrémně drahé.

Dokonce si zde ani nic nevyberete z jídelního lístku – neexistuje. Jídlo je nabízeno systémem „omakase“, což by se dalo z japonštiny přeložit jako „nechám to na vás“. Necháváte to tedy na šéfkuchaři Sawadovi a ohlasy jsou nadšené.

Pan Sawada také jen výjimečně dovolí, aby si někdo vyfotil jeho jídlo. V této michelinské restauraci proto můžete zapomenout na selfie. Pokud je už podnik obsazen, a on je téměř vždy obsazen, tak fotografování není vůbec dovoleno. Jak tvrdí majitelé, jste tady od toho, abyste dobře jedli, ne se fotili.

V Sushi Sawada dělají kromě sushi i některé další kulinářské zázraky. Ryby se někdy pomalu pečou na horkých kamenech, na všechno je klid a čas. Vše můžete pozorovat před sebou – je zde jen šest míst a šéfkuchař Sawada vaří v té samé místnosti. Při sushi vás majitelé nabádají, že lepší je jíst rukama než hůlkami. A to je v Japonsku dost neobvyklé.

Zajímavé je, že pan Kodži Sawada byl původně řidičem kamionu, ale ve svých 31 letech se stal kuchařem. Svoji restauraci otevřel v roce 2004, předtím se učil šest let dělat sushi v několika jiných podnicích.

Pokud byste se někdy rozhodli vyzkoušet jedno z nejlepších sushi na světě, tak si dávejte pozor na to, že se musíte objednat hodně dopředu, protože zájem je obrovský. A za zrušení rezervace v ten samý den se platí vysoké storno. Adresa: MC Building, 3F. 5-9-19 Ginza, Chuo-ku, Tokio, telefon: +81-335714711