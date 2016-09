Synek čínského miliardáře koupil sedm iPhonů pro svého psa

Wang Si-cchung, osmadvacetiletý mladík, jehož jméno vám pravděpodobně nic neříká. Přesto se právě tento Číňan objevuje v posledních dnech na stránkách těch nejvěhlasnějších světových on-line médií. Wang Si-cchung je synem nejbohatšího čínského podnikatele, realitního magnáta Wang Ťien-lina, který má majetek v hodnotě 724,5 miliardy korun. Tento fakt ovšem není to, co dostalo Si-cchunga do mediálního zájmu. Je to jeho pes.