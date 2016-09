Světový unikát ve Francii: Silnice, která mizí pod hladinou moře

Chcete se dostat na druhý břeh? Proč ne, ale musíte si velmi dobře zjistit, jak je to s přílivem a odlivem. Silnice, která spojuje francouzský ostrůvek Noirmoutier s pevninou, totiž dvakrát denně mizí pod hladinou moře.

Místo se tak stává stále častěji předmětem zájmu, a to nejen fotografů, ale také turistů. Místní úřady totiž s přílivem a odlivem počítali, a spojnici mezi zálivem a ostrovem vybudovali i přes to, že se pravidelně potápí pod vodní hladinu. Během dne je tak k vidění bizarní situace, kdy se dopravní značky začínají nořit do moře, případně auta, která jen těsně stihnou projet uzavírající se hladinou.

Na zajímavost upozornil server Bright Side. Ten také zdůraznil, že místo je velmi nebezpečné. Není totiž možné zcela přesně odhadnout, kdy přesně se hladina zavře. Jak dokazují fotografie, místo může být i životu nebezpečné zvláště při nepříznivém počasí - typicky za bouřek a nízké viditelnosti.